Le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi di precisione a lungo raggio e droni d’attacco contro le strutture del complesso militare-industriale ucraino, le infrastrutture energetiche utilizzate dalle forze armate ucraine e gli aeroporti militari, ha riferito il Ministero della Difesa russo citato da RT.

L’attacco in risposta agli attacchi terroristici di Kiev contro obiettivi civili russi è stato condotto utilizzando armi di precisione a lungo raggio da terra, aria e mare, nonché droni d’attacco.

Di conseguenza, sono state danneggiate anche le infrastrutture di trasporto utilizzate dalle Forze armate ucraine e i punti di dispiegamento temporaneo del personale delle Forze armate ucraine e dei mercenari stranieri in 149 distretti.

Le truppe russe, utilizzando un drone Geranium, hanno colpito anche un elicottero ucraino Mi-8 presso un eliporto nei pressi del villaggio di Mykhailivka.