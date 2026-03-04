MONDO

L’Ucraina colpisce nave russa nel Mediterraneo, danni ma nessun ferito

Vicino Malta petroliera attaccata con droni marini ucraini partiti dalla costa libica. "Atto di terrorismo internazionale", ha riferito il ministero russo dei Trasporti. Il dicastero ha sottolineato che questo attacco è stato condotto con la connivenza delle autorità dell'UE e non dovrebbe passare inosservato alla comunità internazionale

L’Ucraina ha attaccato una nave cisterna russa per il trasporto di gas nel Mar Mediterraneo, con imbarcazioni senza equipaggio (droni marini). Lo ha riferito il Ministero dei Trasporti citato da Ria Novosti.

“Il 3 marzo è stato effettuato un attacco alla petroliera russa Arctic Metagaz in prossimità delle acque territoriali di Malta, Stato membro dell’UE. La petroliera trasportava merci, autorizzate in conformità con tutte le normative internazionali, provenienti dal porto di Murmansk”, ha dichiarato il dipartimento. “Il nemico ha lanciato imbarcazioni senza equipaggio dalla costa libica. Tutti i 30 membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo”.

Il Ministero dei Trasporti classifica l’attacco come atto di terrorismo internazionale. Il dicastero ha sottolineato che questo attacco è stato condotto con la connivenza delle autorità dell’UE e non dovrebbe passare inosservato alla comunità internazionale.

Verso la fine dell’anno scorso, le forze armate ucraine hanno attaccato diverse petroliere nel Mar Nero. Il presidente Vladimir Putin ha definito le azioni del nemico pirateria.

A febbraio, Nikolai Patrushev, presidente del Collegio Marittimo, ha annunciato che la Russia stava sviluppando misure per garantire una protezione rigorosa alle navi mercantili. Ha affermato che tali misure sarebbero state presto presentate al presidente.

Come ha osservato Patrushev, ci sono prove che i paesi occidentali attaccheranno sempre più navi nel tentativo di paralizzare il commercio estero della Russia.

