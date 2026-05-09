si è svolta nella Piazza Rossa di Mosca la parata militare per commemorare l’81° anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Grande Guerra Patriottica del 1941-1945.

La parata – riporta la Tass – ha avuto inizio con una marcia del gruppo portabandiera dell’unità della Guardia d’Onore del Reggimento Preobrazhensky, che portava la bandiera nazionale russa e la leggendaria Bandiera della Vittoria attraverso la Piazza Rossa. La Bandiera della Vittoria era stata issata sul Reichstag dai soldati della 150ª Divisione Fucilieri Idritskaya nella notte tra il 1° e il 1° maggio 1945.

Il presidente russo Vladimir Putin, i veterani di guerra, gli ospiti e i leader stranieri hanno assistito alla parata dalla tribuna centrale in Piazza Rossa. Il ministro della Difesa Andrey Belousov ha passato in rassegna la parata, comandata dal comandante in capo delle forze di terra, l’eroe di Russia colonnello generale Andrey Mordvichev.

Alle celebrazioni del Giorno della Vittoria a Mosca hanno partecipato leader di stati stranieri, tra cui il Primo Ministro slovacco Robert Fico, il Presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, il Presidente del Laos Thongloun Sisoulith, la Guida Suprema della Malesia Sultan Ibrahim, il Presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev e il Presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Per la prima volta, un contingente militare nordcoreano ha partecipato alla parata militare nella Piazza Rossa di Mosca. La colonna di piedi era composta da membri degli istituti di istruzione militare superiore di tutte le branche delle forze armate e dei singoli corpi delle forze armate russe.

Circa 1.000 combattenti russi dell’operazione militare speciale, tra cui 17 Eroi della Russia, hanno sfilato solennemente sul selciato della Piazza Rossa durante la parata del Giorno della Vittoria. Anche i sistemi droni hanno preso parte alla parata militare.

Durante la diretta televisiva della parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca, il Canale Uno della televisione russa ha mostrato filmati di truppe russe impegnate nel raggiungimento di obiettivi nella zona delle operazioni militari speciali, nonché immagini del personale in servizio presso i posti di comando della Forza missilistica strategica russa.

Lo scorso anno, la parata russa del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca, dedicata all’80° anniversario della vittoria sovietica sulla Germania nazista nella Grande Guerra Patriottica del 1941-1945, ha visto la partecipazione di oltre 11.000 militari, tra cui 1.500 combattenti delle forze speciali e 183 sistemi d’arma della Seconda Guerra Mondiale e di ultima generazione. Contingenti militari provenienti da 13 paesi hanno inoltre sfilato sulla Piazza Rossa di Mosca durante l’anno del giubileo.

La parata militare si è conclusa con un sorvolo di aerei da combattimento sulla Piazza Rossa di Mosca. I gruppi acrobatici Russkiye Vityazi (Cavalieri Russi), a bordo di caccia Su-30SM, e Strizhi (Rondine), con i jet MiG-29, hanno eseguito la manovra del Diamante di Kubinka sopra il centro di Mosca. Sono stati seguiti da sei aerei d’attacco Su-25 che hanno rilasciato scie di fumo nei colori della bandiera nazionale russa.

Alla vigilia del Giorno della Vittoria, il presidente russo Vladimir Putin ha inviato i suoi auguri ai leader e ai cittadini degli stati esteri in occasione dell’81° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, secondo quanto riportato dal sito web del Cremlino.

Anche i leader stranieri, tra cui quelli della Corea del Nord e della Serbia, hanno inviato le loro congratulazioni a Putin e al popolo russo.

Paesi europei

Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha consegnato una lettera di congratulazioni al presidente russo Vladimir Putin in occasione dell’imminente Giorno della Vittoria all’ambasciatore russo a Belgrado, Alexander Botsan-Kharchenko: “Mi sono congratulato con lui per il Giorno della Vittoria, una delle date più luminose nella storia dell’umanità, con il messaggio che il 9 maggio rimane un simbolo eterno della resilienza e dell’eroismo dei nostri popoli. Ho sottolineato che è nostro dovere preservare la memoria di tutti coloro che sono morti per la giustizia e che la Serbia non permetterà tentativi di riscrivere la storia. Ho anche ribadito che ricorderemo per sempre l’enorme e decisivo ruolo dell’Armata Rossa nella liberazione del nostro Paese e dell’Europa.”

Il 4 maggio il Primo Ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che si sarebbe recato a Mosca il 9 maggio per esprimere gratitudine ai soldati dell’Armata Rossa per aver liberato il Paese dal fascismo: “Durante la liberazione della Slovacchia, 70.000 giovani [soldati dell’Armata Rossa] sono morti. Era l’Armata Rossa. Comprendeva tutti <…>. Sabato andrò a Mosca e deporrò dei fiori sulla Tomba del Milite Ignoto dell’Armata Rossa per esprimere la gratitudine a nome del popolo slovacco per la liberazione”.

L’8 maggio, Fico, giunto a Mosca per partecipare alle celebrazioni del Giorno della Vittoria, ha deposto una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto.

Il governo slovacco si prenderà cura delle tombe dei soldati sovietici, ha promesso Fico: “Posso promettere che il governo slovacco si prenderà cura, naturalmente, delle tombe dei soldati sovietici morti e sepolti in Slovacchia e le manterrà in buono stato”.

Corea del nord

Il leader nordcoreano Kim Jong Un si è congratulato con Putin per l’81° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica: “A nome del governo e del popolo della Repubblica Popolare Democratica di Corea, porgo le mie più sincere congratulazioni a Lei e alla leadership russa, e all’intero fraterno popolo russo, in occasione dell’81° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica”.

Kim Jong Un ha espresso profondo rispetto per i veterani di guerra che, “con incomparabile valore e nobile spirito patriottico, hanno sconfitto il fascismo e difeso la pace e la sicurezza sulla Terra”.

Bahrein

Il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, ha inviato un telegramma di congratulazioni al presidente russo Vladimir Putin in occasione dell’81° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica. Il re del Bahrein ha espresso al leader russo le sue “sincere congratulazioni e i migliori auguri di buona salute e felicità”, e ha augurato al popolo amico della Russia ulteriore progresso, prosperità e sviluppo.

Pakistan

Il presidente pakistano Asif Ali Zardari si è congratulato con il presidente russo Vladimir Putin e con il popolo russo per l’81° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica. “Il presidente Asif Ali Zardari ha fatto gli auguri al presidente Vladimir Putin e al popolo russo in occasione del Giorno della Vittoria, rendendo omaggio ai sacrifici compiuti nella lotta contro il fascismo”, si legge in un post pubblicato dal suo ufficio sulla pagina social X. Zardari ha inoltre ribadito l’impegno della Repubblica islamica a “rafforzare l’amicizia e la cooperazione tra Russia e Pakistan”.

Nicaragua

I co-presidenti nicaraguensi Daniel Ortega e Rosario Murillo hanno inviato un messaggio di congratulazioni al popolo russo e al presidente russo in occasione del Giorno della Vittoria, sottolineando il coraggio di milioni di cittadini sovietici durante la Grande Guerra Patriottica: “Onoriamo il coraggio e la gloria di milioni di compagni sovietici che, con il loro valore e il loro altruismo, hanno difeso le bandiere dell’umanità nell’immortale lotta contro il diabolico fascismo, proprio come sta accadendo oggi nella Federazione Russa, che si impegna affinché questo sinistro passato, che ha causato tanto dolore e cerca di infliggerlo di nuovo al mondo intero, non ritorni mai più”.

Sono trascorsi ottantuno anni dalla straordinaria e leggendaria campagna vittoriosa dell’Unione Sovietica, capace di tali sacrifici per porre fine alla guerra, alla morte e alla sofferenza dell’umanità, in mezzo agli orrori del nazismo e all’indifferenza di molti.

Emirati Arabi Uniti

Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, si è congratulato con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov per la Giornata della Vittoria, secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri russo a seguito di una conversazione telefonica.

L’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Mosca, Mohammed Ahmed Al Jaber, si è congratulato con il governo e il popolo russo per la Festa della Vittoria, augurando alla Russia prosperità e benessere. “Mi congratulo sinceramente con il governo e il popolo della Federazione Russa per la Festa della Vittoria, una festa nazionale che occupa un posto speciale nel cuore di ogni russo. Auguro alla Federazione Russa ulteriore progresso e prosperità, e al suo popolo benessere e prosperità”, ha dichiarato in russo.

Paesi post-sovietici

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, in un messaggio di congratulazioni a Putin, ha affermato che il ricordo della Grande Guerra Patriottica costituisce un solido fondamento per la fiducia reciproca e l’autentica alleanza tra i due Paesi: “Nell’anno in cui ricorre l’85° anniversario dell’inizio della Grande Guerra Patriottica, siamo particolarmente consapevoli del vero prezzo della Vittoria e della grandezza dell’impresa compiuta dai soldati e dagli operai del fronte interno. La loro incrollabile resilienza e il loro altruismo hanno determinato per sempre il destino dei nostri popoli fratelli e di tutta l’umanità, garantendo alle generazioni future il diritto alla libertà e al lavoro creativo. Il ricordo di quegli anni difficili è parte integrante del patrimonio spirituale e storico della Bielorussia e della Russia e costituisce un solido fondamento per la fiducia reciproca e l’autentica alleanza”.

Ha inoltre rivolto separatamente le sue congratulazioni ai russi per il Giorno della Vittoria, definendola una grande festa: “Desidero congratularmi con i russi per questa grande festa”.

Il presidente abkhazo Badra Gunba si è congratulato con Putin per l’81° anniversario della Vittoria, definendo la festività un simbolo di coraggio, resilienza e unità dei popoli senza pari: “Questo giorno è per sempre iscritto nella storia del mondo come simbolo di coraggio, resilienza e unità dei popoli senza pari. La vittoria nella Grande Guerra Patriottica è stata l’evento decisivo che ha determinato il destino di tutta l’umanità e ha liberato il mondo dalla minaccia del fascismo. I popoli dell’Unione Sovietica, uniti di fronte a un pericolo mortale, hanno dimostrato una forza d’animo che rimane ancora oggi una guida morale per le generazioni future”.

Il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev si è congratulato con il suo omologo russo e con il popolo multietnico della Russia per l’81° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, durante un incontro al Cremlino: “Mi congratulo personalmente con lei e con tutto il popolo multietnico della Russia per l’81° anniversario della Vittoria. Naturalmente, questa Vittoria è la nostra storia comune, è la nostra vittoria comune. Non dobbiamo mai dimenticarla. Tutto ciò che esiste deve essere tramandato alle giovani generazioni.”

Saluti dal presidente russo

In occasione dell’81° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, il leader russo ha inviato messaggi di congratulazioni ai leader di Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abkhazia e Ossezia del Sud, nonché ai popoli di Georgia e Moldavia.

Nel Giorno della Vittoria, “rendiamo omaggio con gratitudine e rispetto ai nostri padri e nonni che hanno combattuto fianco a fianco in prima linea e lavorato sul fronte interno, avvicinando la tanto attesa vittoria sugli invasori nazisti a costo di innumerevoli sacrifici e difficoltà”.