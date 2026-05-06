Cinque persone sono rimaste uccise in un raid ucraino in Crimea

Cinque persone civili sono rimaste uccise in un attacco di droni ucraini nella Crimea controllata dalla Russia. Lo ha annunciato il capo delle autorità locali, Sergey Aksyonov. L’attacco ha colpito la città di Dzhankoi martedì sera, ha detto. La notizia giunge mentre l’Ucraina, che a sua volta ha segnalato 20 morti in raid aerei russi all’inizio della giornata, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da mercoledì.

L’Ucraina ha accusato la Russia di un nuovo attacco stamattina, il giorno dopo che raid aerei russi hanno ucciso almeno 28 persone nel Paese e mentre il cessate il fuoco unilateralmente dichiarato da Kiev è scattato a mezzanotte. Sei ore dopo che la tregua è entrata in vigore sono scattati allarmi in diverse regioni ucraine e le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un raid aereo contro attrezzature industriali nella zona nelle prime ore di oggi, come riportano molti media occidentali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il cessate il fuoco a tempo indeterminato lunedì, in risposta a quello richiesto dal suo omologo russo Vladimir Putin per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. Il leader ucraino, che da tempo chiede la cessazione delle ostilità, ha sottolineato che Kiev risponderà “simmetricamente” a qualsiasi violazione del cessate il fuoco. Ieri è stata una giornata particolarmente sanguinosa, con un totale di 28 persone uccise in Ucraina, secondo un bilancio diffuso oggi dalle autorità locali, riporta l’agenzia Ansa.

Due morti e 35 feriti in un attacco di droni ucraini nella Repubblica Ciuvascia (Russia centrale)

Il numero dei feriti nell’attacco con droni di martedì a Cheboksary è salito a 35, secondo quanto riportato mercoledì dal Ministero della Salute della Repubblica Ciuvascia sul suo sito web, citato da Interfax.

“Secondo le informazioni operative, a quest’ora (10:00 ora di Mosca, 6 maggio), a seguito dell’attacco con drone avvenuto il 5 maggio 2026 nella città di Cheboksary, 37 persone sono rimaste ferite e due sono morte”, ha dichiarato il dipartimento. Tra il confine ucraino e il centro colpito in Russia ci sono oltre mille km.

Come già riportato da Oleg Nikolaev, capo della Ciuvascia, sul suo canale a Makh, nella notte del 5 maggio dei droni hanno attaccato Cheboksary e il distretto omonimo della repubblica. Martedì mattina, Nikolaev ha segnalato ulteriori attacchi a Cheboksary. Ventotto edifici residenziali sono stati danneggiati ed è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale.

A seguito dell’attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro la Ciuvascia, il Comitato investigativo della Federazione Russa ha aperto un’indagine per attacco terroristico.

“È stato aperto un procedimento penale per atto terroristico a seguito di un attacco perpetrato dalle forze armate ucraine contro obiettivi civili nella Repubblica Ciuvascia”, ha riferito il Comitato investigativo.

Secondo gli inquirenti, martedì mattina le Forze Armate ucraine “hanno condotto un massiccio attacco, utilizzando missili da crociera e almeno otto droni”.

“Un edificio civile, così come palazzi residenziali a più piani e oltre una ventina di case a Cheboksary, sono stati danneggiati. A seguito dei crimini commessi dalla parte ucraina, due persone sono state uccise e 23 civili sono rimasti feriti”, ha dichiarato il dipartimento.