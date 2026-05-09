Gli eventi del 22 giugno 1941 serviranno sempre a ricordare le conseguenze della cieca convinzione della propria superiorità e del razzismo dimostrato dalla Germania nazista, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un ricevimento cerimoniale per la Giornata della Vittoria.

Il presidente ha sottolineato che è dovere della Russia impedire qualsiasi giustificazione del nazismo e del genocidio del popolo sovietico.

Ecco le principali dichiarazioni rilasciate dal capo dello Stato russo citato dalla Tass.

Vittoria condivisa

La Russia non ha mai diviso la Vittoria tra propria e altrui: “È risaputo che i popoli dell’Unione Sovietica hanno dato un contributo decisivo alla sconfitta del nazismo. Allo stesso tempo, non abbiamo mai diviso questa grande Vittoria tra nostra e altrui.”

La Russia onora la memoria dell’alleanza in tempo di guerra: “Onoriamo il contributo di tutti i soldati della coalizione anti-Hitler, dei membri della resistenza, dei partigiani e dei combattenti clandestini”.

“Persone di diverse età e nazionalità, uomini e donne, anziani e giovani, sono state guidate attraverso le avversità dalla fede nel trionfo della giustizia, nel diritto dei popoli alla sovranità e all’identità. E, naturalmente, dall’amore per la Patria. Questi sentimenti rimangono ancora oggi i nostri punti di riferimento spirituali e morali.”

Preservare la memoria e prevenire la ripetizione

La falsificazione della storia della Seconda Guerra Mondiale deve essere fermamente repressa, e qualsiasi tentativo di glorificare i nazisti è inaccettabile: “È importante reprimere con fermezza i tentativi di falsificare gli eventi della Seconda Guerra Mondiale e di glorificare i nazisti e i collaborazionisti. Essi sono responsabili delle insopportabili sofferenze e della morte di milioni di civili”.

La Russia ritiene suo dovere impedire qualsiasi giustificazione dei nazisti e delle loro brutali azioni contro il popolo sovietico: “È nostro dovere impedire qualsiasi giustificazione del genocidio dei cittadini sovietici e delle altre atrocità commesse dai criminali nazisti. Esse sono state inequivocabilmente condannate dalle sentenze del Tribunale di Norimberga e non sono soggette a prescrizione”.

Gli eventi del giugno 1941 rimarranno per sempre un monito sulle conseguenze della cieca convinzione della propria superiorità e del razzismo dimostrato dalla Germania nazista: “Questa data è intrisa di dolore per i milioni di persone che persero la vita e ci ricorda le terribili conseguenze che possono derivare dalla cieca convinzione della propria superiorità, dal razzismo, dalla xenofobia e dalla negazione del diritto di altri popoli alla propria identità”.

Formazione di un mondo multipolare

I padri e i nonni di tutti i popoli del mondo, senza eccezione, hanno tramandato alle generazioni future il dovere di “preservare e difendere la pace”, e questo principio deve costituire il fondamento del nuovo ordine mondiale.

Il nascente ordine mondiale multipolare deve fondarsi sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sull’indivisibilità della sicurezza: “Sono convinto che la più equa architettura multipolare che sta prendendo forma debba basarsi sulle norme della Carta delle Nazioni Unite nella loro interezza e completezza e procedere dal principio di sicurezza uguale e indivisibile”.

È inoltre importante “tenere conto della diversità culturale e di civiltà dei popoli del pianeta, del loro diritto a determinare il proprio destino e a seguire le tradizioni e i precetti dei loro antenati”.

Ricevimento per il Giorno della Vittoria

Durante il ricevimento per il Giorno della Vittoria, il presidente ha proposto un brindisi “alla generazione vittoriosa, al trionfo della verità e della giustizia, e all’amicizia e alla prosperità dei paesi e dei popoli”.

Durante il ricevimento al Cremlino, Putin ha osservato di essere lieto di celebrare il Giorno della Vittoria “tra amici e partner affidabili”.

Il presidente russo si è avvicinato personalmente a tutti gli ospiti presenti al ricevimento e ha brindato con ognuno di loro. Tra i presenti figuravano il primo ministro slovacco Robert Fico, i leader dei paesi della CSI e altri ancora.