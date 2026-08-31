CRONACA

Dramma a Roma, bimba disabile e i genitori trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio

Redazione
Archivio

Correlati

SOSTIENICI

I corpi dei tre componenti di un’intera famiglia, una bambina disabile di 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati all’interno di un’abitazione a Roma, in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto è stato trovato senza vita anche il cane della famiglia.

I tre sarebbero stati trafitti da colpi di arma da fuoco e al momento non si esclude l’ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto sono presenti anche il 118 e i vigili del fuoco, questi ultimi giunti per permettere agli investigatori di entrare nell’abitazione. A lanciare l’allarme erano stati i parenti delle vittime.

La famiglia è stata trovata nella camera da letto. Da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. La bambina, affetta da disabilità, viveva con il papà 42enne e la mamma 41enne. (Ansa)

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

ECONOMIA

Caro vita, Il Sole: In 5 anni il carrello della spesa aumentato del 30%

Il carrello della spesa in Italia in cinque anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a...

DALLA CALABRIA

CROTONE

Sorpresi con un kg di eroina e 60mila euro in contanti, arrestate tre persone

Sono stati sorpresi con un chilo di eroina e di oltre 60 mila euro in contanti. Cosi tre uomini...