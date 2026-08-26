Le dinamiche al fronte dimostrano chiaramente che l’Ucraina sta perdendo il conflitto, ha dichiarato mercoledì il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov citato dalla Tass.

“Il fatto che l’Ucraina stia perdendo il conflitto è inequivocabile e le dinamiche in tutte le zone del fronte lo dimostrano chiaramente”, ha affermato Peskov in una conferenza stampa.

La sua dichiarazione giunge dopo l’intervista rilasciata martedì a Reuters dall’ex ministro della Difesa ucraino Mikhail Fedorov. In particolare, Fedorov ha affermato: “Sembra che stiamo gradualmente, lentamente, perdendo nel conflitto”.

Il gererale ucraino sarebbe in procinto di candidarsi alle prossine elezioni parlamentari in Ucraina. Sulle elezioni c’è da registrare la forte opposizione di Zelensky che considera la prossima tornata elettorale come uno “tsunami” in danno del suo paese. Il suo mandato è scaduto dal 2024 e di pretesto in pretesto il presidente ucraino rinvia da due anni il ritorno alle urne.