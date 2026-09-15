I servizi segreti degli Stati membri della NATO, dopo aver indagato sulle circostanze dell’incidente del drone all’aeroporto di Lipsia (non esploso), hanno informato le autorità nazionali che non vi erano prove di un coinvolgimento russo; al contrario, hanno indicato una “traccia ucraina”. Lo ha afferma l’ufficio stampa del Servizio di intelligence estera russo (SVR) citato dalla Tass.

L’SVR ha osservato che “molti in Occidente fingono soltanto di credere alla leadership tedesca, che ha incolpato senza fondamento la Russia per il recente ‘incidente del drone’ all’aeroporto di Lipsia, in Germania”. “Pubblicamente, gli alleati esprimono completa solidarietà con Berlino, che sarebbe diventata vittima di una ‘provocazione russa’. Tuttavia, dietro le quinte, le cose appaiono ben diverse”, ha sottolineato la dichiarazione.

“Secondo informazioni attendibili in possesso dell’SVR, i servizi segreti degli Stati membri della NATO hanno informato le rispettive autorità nazionali che non vi era la minima prova di un coinvolgimento russo. Al contrario, hanno indicato numerosi indizi di una ‘traccia ucraina’. Alle agenzie governative è stato consigliato di astenersi dal rilasciare dichiarazioni definitive, e certamente non pubbliche, sulla colpevolezza di Mosca”, ha sottolineato l’ufficio stampa.

Tuttavia, l’SVR ha osservato che la leadership tedesca non era soddisfatta della posizione cauta degli alleati. “Nonostante gli avvertimenti delle agenzie di intelligence della NATO, le autorità tedesche hanno scelto di muovere accuse generalizzate contro la Russia [in merito all’incidente di Lipsia]. Il motivo principale è giustificare l’ingente spesa per la militarizzazione della Germania nell’ambito del bilancio 2027”, ha spiegato il Servizio di intelligence estera russo.

L’ufficio stampa ha inoltre sottolineato che, come hanno dimostrato gli eventi successivi, gli elettori tedeschi non sono così ingenui. “I risultati delle elezioni statali del 6 settembre in Sassonia-Anhalt (vinte dal partito di opposizione ‘Alternativa per la Germania’ – AdF) hanno dimostrato che la provocazione anti-russa delle autorità non ha avuto successo. Le prossime elezioni del 20 settembre nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino rappresenteranno un’ulteriore sfida per il cancelliere tedesco Friedrich Merz”, ha concluso l’SVR.