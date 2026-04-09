Inchiesta Equalize, 81 indagati. Chiesto il processo per Pazzali. Spiati molti vip

La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell’agenzia investigativa Equalize, accusato di associazione per delinquere e altri reati per il caso delle presunte cyber-spie e dei dossieraggi con accessi abusivi in banche dati.

Allo stesso tempo i pm milanesi hanno chiuso un secondo maxi filone di indagini a carico di 81 indagati, stando a quanto comunicato in una nota della Procura.

Seconda tranche con al centro, in particolare, i “clienti” di Equalize.

Tra le 81 persone, per le quali oggi la Procura di Milano ha chiuso il secondo filone delle indagini, in vista dell’eventuale richiesta di processo, sui presunti spionaggi e dossieraggi illegali della “squadra” di Equalize, figurano come indagati Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei figli del fondatore di Luxottica, Fulvio Pravadelli, ex manager di Publitalia, Stefano Speroni, capo dell’ufficio legale di Eni, e Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo e accusato per il caso che aveva riguardato uno presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs, e poi ancora Cosimo di Gesù, generale della Gdf.

Come emerge dall’avviso di conclusione indagini di 118 pagine e per vari reati, tra cui concorso in accessi abusivi a banche dati, Enrico Pazzali, ex numero uno di Equalize, compare come indagato anche in questo secondo filone appena chiuso e con al centro i “clienti” dell’agenzia investigativa. A suo carico e di altre 14 persone, nel luglio 2025, la Procura aveva già chiuso il primo filone dell’inchiesta con al centro l’associazione per delinquere e altri reati. Per questa tranche per Pazzali e altri i pm oggi hanno chiesto il processo. Tra gli 81 indagati della seconda chiusura indagini anche il banchiere Matteo Arpe e il fratello Fabio.

Tra gli spiati anche Bobo Vieri, Fabrizio Corona, Ricky Tognazzi e Selvaggia Lucarelli

Ci sono anche Christian ‘Bobo’ Vieri, ex attaccante della Juve, dell’Inter e della Nazionale, l’ex agente fotografico Fabrizio Corona, la blogger Selvaggia Lucarelli e Ricky Tognazzi, attore, regista, produttore e primo figlio di Ugo, tra i nuovi nomi delle persone “spiate” attraverso presunti accessi abusivi alle “banche dati” dal gruppo di Equalize. Emerge dagli atti dell’inchiesta milanese, il cui secondo filone è stato chiuso oggi.