CRONACA

Auto gareggia in Sicilia e travolge spettatori, due morti

Redazione

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Una vettura in gara nella cronoscalata Monte Erice (Trapani) è uscita fuori strada. Sono morti due giovani spettatori: Giuseppe Bisconti e Karol Greco, di 18 e 20 anni di Belmonte Mezzagno (Palermo), investiti dall’auto. Ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, pure lui trasportato d’urgenza al Sant’Antonio Abbate, adesso è in terapia intensiva.

Illeso, invece, il pilota Marco Nicoletti, originario di Caltanissetta, che guidava una Peugeot 398 TCR, numero 54: è uscito fuori strada, infrangendo un muretto.

La gara automobilistica, che è stata sospesa, è la 68ª edizione della storica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Trapani, valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), campionato italiano velocità montagna (CIVM) e tricolore auto classiche. Sono 260 gli equipaggi iscritti. Il dato ufficiale registra al via 153 vetture Moderne e 107 Storiche

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