Crolla un edificio danneggiato a Gaza, diverse vittime, feriti e dispersi

Un edificio residenziale danneggiato dai raid israeliani è crollato nella notte a Gaza City, uccidendo almeno 21 palestinesi (secondo un ultimo bilancio), tra cui cinque bambini, ferendone altri 14 e intrappolandone decine sotto le macerie, mentre le squadre di soccorso faticano a raggiungere i sopravvissuti a causa della grave carenza di attrezzature. Lo riportano i media arabi.

La Protezione Civile Palestinese ha dichiarato mercoledì che l’edificio di sette piani è crollato dopo aver subito danni in seguito a un bombardamento del regime israeliano.

Filmati verificati da Al Jazeera mostrano le squadre di soccorso che estraggono bambini dalle macerie, mentre i residenti aiutano a scavare a mano tra i detriti.

Secondo le testimonianze e i filmati verificati, si potevano udire le grida di aiuto dei bambini provenire da sotto le macerie, mentre le squadre della protezione civile lavoravano per raggiungere i sopravvissuti.

Un video mostrava una bambina estratta viva dalle macerie, mentre diversi sopravvissuti, tra cui bambini piccoli che apparivano senza fiato, venivano portati via in ambulanza.

Raed Mahmoud, portavoce della protezione civile di Gaza, ha dichiarato ad Al Jazeera che “le squadre della protezione civile stanno ancora lavorando per recuperare i martiri dalle macerie e cercare i dispersi. Ad oggi, ci sono ancora quasi 100 palestinesi sotto le macerie di questo edificio”.

Ha affermato che raggiungere le persone intrappolate era estremamente difficile perché le squadre di soccorso non disponevano dell’attrezzatura adeguata.

Secondo quanto riportato dai media locali, l’edificio era già stato colpito in un precedente bombardamento del regime israeliano, riportando crepe e compromettendo la sua stabilità strutturale prima del crollo.

Nel frattempo, “la guerra genocida condotta dal regime israeliano contro i palestinesi a Gaza ha danneggiato e parzialmente distrutto migliaia di edifici in tutto il territorio assediato, mentre le restrizioni all’ingresso dei materiali da costruzione hanno ostacolato le riparazioni”, si legge.

Molti palestinesi sono stati costretti a rimanere in edifici pericolosi che “mettono a rischio le loro vite” perché non hanno altro posto dove andare “in assenza di centri per rifugiati o tende adeguate”, ha affermato Mahmoud.

“Il regime israeliano” ha inoltre imposto severe restrizioni all’ingresso di attrezzature pesanti necessarie alle squadre di protezione civile per rimuovere in sicurezza le macerie e condurre operazioni di soccorso.

Di conseguenza, le squadre di soccorso sono state costrette a fare affidamento in gran parte sul lavoro manuale per raggiungere i palestinesi intrappolati in crolli simili, rallentando gli interventi di emergenza.