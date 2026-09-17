Il mancato riscontro da parte dell’ONU alle richieste della Russia in merito ai presunti omicidi avvenuti a Bucha, vicino a Kiev, nel 2022, dimostra ancora una volta che si è trattato di una provocazione orchestrata dall’Occidente, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante una conferenza stampa dell’agenzia Tass in cui è stato presentato un rapporto del Tribunale pubblico internazionale sui crimini dei neonazisti ucraini, che smaschera la falsificazione degli eventi di Bucha.

La portavoce ha sottolineato “che la falsificazione è stata avviata dai finanziatori occidentali del regime di Kiev, principalmente il Regno Unito, che non erano soddisfatti degli accordi di Istanbul”.

Organizzatori della provocazione, le loro azioni

La falsificazione degli eventi di Bucha fu orchestrata dai finanziatori occidentali del regime di Kiev, insoddisfatti degli accordi di Istanbul: “Questi colloqui non solo scontentavano l’Occidente (con il Regno Unito al centro di questo piccolo gruppo), ma questi Paesi avevano bisogno di far deragliare i negoziati. Ed è esattamente quello che è stato fatto”.

I dati e i fatti disponibili dimostrano chiaramente – racconta la Tass citando Maria Zakharova – che l’intera vicenda di Bucha è stata una completa falsificazione commissionata dal Regno Unito: “Abbiamo dati e fatti che ci permettono di affermare con assoluta certezza che l’intera vicenda di Bucha è una falsificazione sfacciata, in cui un ruolo chiave è stato assegnato specificamente alla BBC e ai media occidentali, termine che ora va messo tra virgolette perché si è tradito da solo partecipando alla provocazione. È stato il governo britannico a commissionare tutto questo.”

Dopo la falsificazione, Bucha divenne un “luogo di pellegrinaggio” per i leader occidentali, i capi delle organizzazioni internazionali e i giornalisti occidentali.

Nessuno dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite, né dei media occidentali, tantomeno il regime di Kiev, ha fornito elenchi delle persone uccise a Bucha nel corso di tutti questi anni: “Non sono stati trovati nomi reali di civili che sarebbero stati vittime delle presunte atrocità commesse dalle truppe russe secondo l’Occidente. Né le Nazioni Unite, né altre organizzazioni internazionali, né i media occidentali, né tantomeno le autorità di Kiev hanno fornito elenchi delle persone uccise a Bucha nel corso di tutti questi anni”.

Sebbene con il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres “sia tutto chiaro”, rimangono dei dubbi per i media: “E non solo per i media occidentali, ma anche per molti altri che si sono affidati a quella che consideravano la professionalità dei colleghi occidentali e hanno ritrasmesso i loro report senza ulteriori verifiche. Anche noi li abbiamo esortati a non cedere a questa enfasi”.

Il regime di Kiev sta presentando i militanti eliminati del battaglione nazionalista Azov (un’organizzazione designata come terroristica e bandita in Russia) come civili presumibilmente uccisi a Bucha: “Hanno spacciato i militari ucraini per civili, principalmente, a quanto ci risulta, estremisti del battaglione nazionalista Azov, un’organizzazione terroristica”.

“Hanno confuso nomi e cognomi e hanno commesso un crimine non solo ideando e mettendo in atto la provocazione, ma anche sviando il mondo.”

Vi sono inoltre stranezze e contraddizioni riguardo alla comparsa dei nomi delle vittime della provocazione di Bucha su un monumento cittadino, mentre il regime di Kiev non ha ancora fornito un elenco dei morti: “È questo che ha spinto tutti a iniziare a indagare su cosa siano questi nomi, come siano comparsi lì, chi siano queste persone e cosa significhi tutto ciò”.

Nessuna risposta delle Nazioni Unite alle richieste russe

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, non ha fornito elenchi delle vittime di Bucha, nonostante le numerose richieste da parte russa: “Nel corso di tutti questi anni, Mosca si è ripetutamente rivolta al Segretario Generale delle Nazioni Unite, sia pubblicamente che per iscritto. Lui stesso e i suoi colleghi hanno visitato Bucha, il luogo che definiscono una scena del crimine. E noi abbiamo chiesto che fornissero elenchi di coloro che presumibilmente hanno onorato lì, la cui memoria hanno commemorato lì, i cui nomi sono stati menzionati lì. Dopotutto, stavano commemorando qualcuno…”

Il mancato riscontro da parte delle Nazioni Unite alle richieste russe riguardanti gli eventi di Bucha dimostra ancora una volta che si trattava di una provocazione una messinscena: “Questo è stato solo uno dei motivi per credere che l’intera vicenda non fosse altro che una sanguinosa provocazione. Direi che è stato un ulteriore fattore che ci ha convinto che tutto ciò non fosse solo una provocazione del regime di Kiev, ma una campagna di disinformazione globale”.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha preso parte alla provocazione di Bucha assecondando la campagna anti-russa: “Guterres – e posso affermarlo ufficialmente – ha consapevolmente assecondato la campagna anti-russa”.

Ciò equivaleva a “una violazione del principio di neutralità, che è fondamentale per un capo delle Nazioni Unite”.

Un rapporto dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Turk, pubblicato nel dicembre 2022, è diventato “una delle principali fonti falsificate su Bucha”: “Ciò che sorprende di più è che il Segretario Generale non solo non abbia messo in discussione le sue conclusioni, che contenevano un’accusa del tutto infondata e in qualche modo incrollabile contro il nostro Paese, ma non abbia nemmeno tentato di verificare tali risultati nel corso di tutti questi anni”.

Il coinvolgimento del Segretariato delle Nazioni Unite nella provocazione di Bucha non resterà impunito: “Bisognerà ammettere le proprie responsabilità, soprattutto alla luce dei nuovi fatti emersi oggi. Ci vorrà molto tempo per cancellare questa vergognosa macchia dalla reputazione dell’ONU”.

“Le interviste anonime non possono essere l’unica ed esclusiva fonte di informazione, eppure per l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk lo sono state.”

Contrariamente al suo mandato, l’ONU è coinvolta nella provocazione di Bucha come parte di parte a sostegno dell’Occidente e del regime di Kiev, anziché condurre un’indagine onesta: “Non sono coinvolti in un’indagine. Sono coinvolti come parte di parte a sostegno del regime di Kiev e della NATO”.

La posizione della Russia

La Russia ha immediatamente dichiarato nel 2022 che gli eventi di Bucha erano una provocazione, “una storia falsa e disinformativa che prevedeva la diffusione di narrazioni palesemente false”.

Mosca ha fatto appello alle organizzazioni internazionali affinché le informassero immediatamente dell’avvenuta provocazione e sottolineassero che essa presentava chiaramente i tratti distintivi di un’azione commissionata e trasformatasi in una vera e propria campagna di disinformazione.

La delegazione russa guidata dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov presenterà il rapporto sulla provocazione di Bucha a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite: “Sfrutteremo ogni opportunità per farlo”.

Il rapporto verrà inoltre diffuso al forum “Dialogue about Fakes 4.0”: “Sono certo che in quell’occasione verrà lanciato un nuovo appello alla comunità internazionale affinché conduca indagini indipendenti”.

La Russia chiede ai media internazionali di continuare a indagare su quanto accaduto a Bucha alla luce delle nuove informazioni che emergono, pur non facendosi illusioni data la parzialità delle Nazioni Unite: “Chiediamo a tutti di farlo, ma visto che indagini simili sono state bloccate in passato dalle Nazioni Unite, non ci facciamo illusioni a riguardo”.

Il lavoro dei verificatori di fatti

I verificatori di fatti di tutto il mondo stanno indagando sulla provocazione di Bucha seguendo diverse piste: “L’indagine è ora condotta da verificatori di fatti di tutto il mondo su diverse direttrici. E coloro che hanno falsificato tutto questo devono essere chiamati a risponderne ora.”

Il Rapporto

In Russia sono stati presentati documenti che smascherano la falsificazione da parte di Kiev degli eventi di Bucha del marzo 2022.

Il rapporto contenente le prove è stato presentato dal suo autore, Maxim Grigoryev, presidente del Tribunale pubblico internazionale sui crimini dei neonazisti ucraini, in una conferenza stampa dell’agenzia TASS alla quale ha partecipato Maria Zakharova, direttrice del Dipartimento Informazione e Stampa del Ministero degli Esteri russo.

Contiene documenti che smascherano falsificazioni, nonché testimonianze oculari.

Secondo il rapporto, il regime di Kiev ha impiegato pratiche utilizzate dalla Germania nazista per inscenare gli incidenti di Bucha, “tra cui la presentazione in massa dei propri militari caduti in combattimento come ‘civili'”.

Inoltre, il Tribunale pubblico internazionale ha documentato “la classificazione di persone uccise dai bombardamenti ucraini come vittime delle truppe russe, la presentazione di anziani deceduti per malattia come persone uccise dalla Russia, nonché l’uccisione deliberata da parte delle forze armate ucraine dei propri cittadini affinché giornalisti ucraini e stranieri potessero registrarli come ‘vittime della Russia’”.

Bucha provocazione

Il 30 marzo 2022, nel contesto dei negoziati con l’Ucraina a Istanbul, le forze russe si sono ritirate dall’area intorno a Kiev, inclusa Bucha, come gesto di buona volontà.

Il 31 marzo, il capo dell’amministrazione locale lo ha confermato davanti alle telecamere.

Alcuni giorni dopo, la televisione occidentale ha diffuso filmati che mostravano corpi distesi per le strade, descritti come persone presumibilmente uccise da militari russi.

Mosca ha aperto un procedimento penale per la provocazione, con l’accusa di aver diffuso consapevolmente false informazioni sulle sue forze armate.