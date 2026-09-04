Il rischio di un conflitto su vasta scala in tutto lo spazio eurasiatico è molto reale e ciò desta seria preoccupazione. Lo ha affermato il direttore del Servizio di intelligence estera (SVR) Sergey Naryshkin alla 22ª riunione della Conferenza dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi di intelligence dei paesi della CSI. Lo riporta la Tass.

Il capo degli 007 russi ha inoltre osservato che la NATO è interessata a prolungare il conflitto in Ucraina per limitare il potenziale della Russia; questa posizione, secondo la loro analisi, equivale a una confessione.

Ecco le principali dichiarazioni rilasciate dal capo dell’SVR.

Il conflitto in Ucraina

L’Europa sta sabotando ogni tentativo di risolvere il conflitto in Ucraina: “Le élite europee stanno fornendo supporto militare e finanziario a livello mondiale al regime neonazista di Kiev, mentre allo stesso tempo silurano qualsiasi tentativo di soluzione pacifica in Ucraina”.

Le agenzie di intelligence europee prevedono che il potenziale di mobilitazione dell’Ucraina si esaurirà entro un anno: “Secondo le previsioni di diverse agenzie di intelligence europee, il potenziale di mobilitazione dell’esercito ucraino si esaurirà effettivamente entro un anno”.

Le élite occidentali hanno “logorato” l’Ucraina contro la Russia: “Ormai le élite europee hanno semplicemente logorato questa repubblica un tempo fiorente all’interno dell’Unione Sovietica. L’hanno logorata contro la Russia.”

In Occidente, “vorrebbero che gli ucraini continuassero a uccidere russi il più a lungo possibile, contando sull’esaurimento strategico” della Russia e sul suo conseguente saccheggio, il che implica un “piano europeo A nei confronti della Russia”, ma “un ostacolo insormontabile si frappone alla sua attuazione sotto forma del rapido declino demografico in Ucraina”.

“Oggi, l’Ucraina occupa un tragico primato in Europa per indicatori quali il più alto tasso di mortalità e il più basso tasso di natalità. Secondo i dati ufficiali del Ministero della Giustizia ucraino, nel 2026 il numero di neonati sarà quattro volte inferiore al numero di cittadini ucraini deceduti.”

L’Alleanza Atlantica è interessata a prolungare ulteriormente il conflitto ucraino per limitare il potenziale della Russia; questa posizione, secondo la loro analisi, è una confessione: “Il quartier generale della NATO ha analizzato la prontezza sia della Russia che della NATO a un conflitto armato. La conclusione è che il modo migliore per limitare il potenziale tecnico-militare e di mobilitazione della Russia è prolungare ulteriormente il conflitto ucraino. Questa frase suona come una confessione.”

Politica europea

I paesi europei si trovano ad affrontare una crescente stagnazione economica e una crisi energetica: “I paesi europei, un tempo all’avanguardia dello sviluppo globale, dal 2008 sono alle prese con una crescente stagnazione economica, deindustrializzazione e crisi energetiche e migratorie, per non parlare della loro quasi totale dipendenza militare e politica dagli Stati Uniti d’America e della perdita della propria identità”.

Invece di affrontare i problemi interni, le élite europee stanno intensificando le relazioni con le potenze sovrane eurasiatiche. “Invece di concentrare i propri sforzi sulla risoluzione di questi problemi interni, le élite europee stanno seguendo la strada dell’escalation delle relazioni con le potenze sovrane eurasiatiche.”

È stato inventato un nuovo cosiddetto “asse del male”, o, come lo chiamano i servizi segreti occidentali, “asse del tumulto”, composto da Cina, Russia, Iran e Corea del Nord.

Il vecchio ordine mondiale, incarnato dalla cosiddetta Europa unita, “non vuole cedere il passo alla multipolarità nella forma di modelli di integrazione eurasiatica quali l’Unione Economica Eurasiatica, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e, naturalmente, la Comunità degli Stati Indipendenti”.

Europa e paesi della CSI

I servizi segreti occidentali considerano i paesi dello spazio post-sovietico come un campo di battaglia: “Per quanto riguarda lo spazio post-sovietico nel suo complesso, nei documenti delle agenzie di intelligence occidentali viene visto principalmente come un campo di battaglia per lo scontro tra l’Occidente e i nuovi centri di potere”.

“Gli europei negano ai paesi della regione un’autentica soggettività geopolitica, considerandoli, in sostanza, come una zona cuscinetto, il cui controllo renderà possibile la sconfitta strategica di avversari esistenziali come Russia e Cina.”

Le élite europee stanno compiendo seri sforzi per minare la stabilità nella CSI e l’UE intende sostenere le proteste attraverso organizzazioni non governative (ONG) umanitarie: “I progetti a sostegno del movimento giovanile, le attività di pseudo-giornalisti, investigatori e la cosiddetta costruzione del partito sono considerati i più promettenti in tal senso”.

Bruxelles intende impedire ai paesi della CSI di adottare leggi sul controllo degli agenti stranieri e delle ONG filo-occidentali: “Bruxelles è determinata a continuare a impedire l’adozione da parte dei paesi della CSI di leggi volte a proteggere la loro sovranità e sicurezza. Vedete, stiamo parlando principalmente di una ragionevole supervisione sulle attività dei cosiddetti agenti stranieri, delle ONG filo-occidentali e della stampa liberale.”

Rischi di un conflitto su larga scala

L’Unione europea ha incluso la preparazione a un conflitto su larga scala con la Russia entro il 2030 nei suoi principali documenti concettuali: “La preparazione a un conflitto armato su larga scala entro il 2030 è integrata nei principali documenti concettuali dell’Unione europea, nel Libro bianco sulla difesa europea, intitolato “Piano per il riarmo dell’Europa. Preparazione entro il 2030”.

La società europea è troppo viziata e non pronta per una guerra su larga scala con la Russia, quindi i politici occidentali stanno sfruttando il mito della minaccia proveniente da Est: “La società europea del consumismo di massa e del transumanesimo non è oggettivamente pronta per una guerra su larga scala e condizionata a Est. È troppo viziata e pervertita. Tuttavia, i politici e i gruppi finanziari e industriali che li sostengono stanno usando il mito della minaccia orientale per aumentare vertiginosamente la spesa militare, convertire l’industria a una modalità di guerra e modernizzare l’esercito, così come le infrastrutture stradali e portuali.”

Il rischio di un conflitto su vasta scala nel continente è concreto e desta seria preoccupazione: “Il rischio di un conflitto su vasta scala in tutto lo spazio eurasiatico è reale e solleva serissime preoccupazioni. Secondo i nostri dati, i leader europei credono in un’escalation controllata, in una strategia di equilibrio sul filo del rasoio, sviluppata dai servizi segreti occidentali nel secolo scorso.”

I meccanismi di propaganda scatenati dai politici occidentali creano un quadro del mondo così cupo da renderli ostaggi e finire intrappolati nella loro stessa rete: “La diplomazia non funziona più in questa situazione e le potenze stanno letteralmente precipitando in una guerra totale, spesso con conseguenze devastanti per tutti. Dobbiamo impedire che gli eventi si evolvano in questo modo. Grazie a Dio, la storia ci offre esempi, seppur pochi, di come si sia riusciti a uscire dalla spirale dell’escalation. Uno degli esempi più eclatanti è la crisi dei missili di Cuba, quando il nostro grande Paese comune, l’Unione Sovietica, e gli Stati Uniti riuscirono a fare concessioni reciproche e a impedire che si arrivasse a una guerra nucleare”.