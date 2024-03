Ria novosti: “Servizi segreti Fsb sventano attentato nella Russia del sud”

I servizi segreti russi dell’Fsb hanno fermato le attività di tre stranieri centro asiatici che stavano pianificando un attacco terroristico nel territorio di Stavropol, regione nella Russia del sud. Lo ha riferito il Centro relazioni con il pubblico dell’agenzia citato da Ria novosti. I tre soggetti sono stati arrestati, come si vede nel video.

“Il Servizio di sicurezza federale ha represso le attività terroristiche di tre cittadini di uno dei paesi dell’Asia centrale che intendevano commettere un atto terroristico mediante un’esplosione in uno dei luoghi affollati del territorio di Stavropol”, riporta l’agenzia di stampa.

La registrazione video resa pubblica dai servizi avrebbe mostra come uno dei presunti terroristi è andato in un negozio per comprare chiodi e altro materiale per fare una bomba fatta in casa.

“Un chilogrammo di chiodi intero?”, ha chiesto la commessa. L’acquirente ha dato una risposta affermativa. Successivamente vengono mostrati i filmati dell’arresto di uno di loro e i componenti per fare l’ordigno esplosivo sequestrati.

Durante l’azione investigativa nel luogo di residenza dei sospettati, nella regione di Stavropol, sono stati scoperti e sequestrati componenti dell’IED (bombe improvvisate fai da te, ndr), sostanze chimiche ed elementi distruttivi.

Il dipartimento investigativo regionale dell’FSB ha aperto un procedimento contro i sospettati con l’accusa di terrorismo.