Crolla una palazzina in Olanda, almeno 20 morti

Almeno 20 persone hanno perso la vita per il crollo in piena notte di una palazzina residenziale di tre piani nella capitale dell’Olanda, l’Aja, che è seguita ad un’esplosione e a un incendio.

Lo scrive il principale quotidiano olandese, Telegraaf che cita i servizi di emergenza dell’Aja. Almeno quattro le persone portate in ospedale, mentre il bilancio è ancora provvisorio.

I soccorritori sono al lavoro fra le macerie in cerca di eventuali sopravvissuti. Non è al momento chiaro quante persone siano ancora sotto le macerie, né cosa possa aver causato l’esplosione che ha distrutto diversi piani dell’edificio.

La polizia olandese sta cercando un’auto che è stata vista allontanarsi rapidamente dopo l’esplosione. E’ quanto ha reso noto la polizia locale sottolineando la volontà di mettersi in contatto con persone che “hanno visto l’auto in corsa o che sono in possesso di filmati di telecamere”.

Nel frattempo, continua la corsa contro il tempo per la ricerca di eventuali altre vittime tra le macerie. Due tende sono state montate dai soccorsi alle spalle della palazzina situata nella località di Tarwekamp.