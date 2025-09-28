28 Settembre 2025

POLITICA

Regionali, urne aperte domenica nelle Marche e in Valle d’Aosta

Redazione

Urne aperte oggi domenica 28 settembre nelle Marche e in Valle d’Aosta per le elezioni regionali 2025. Alle 19 l’affluenza si attesta al 30,03% con 1.044 sezioni pervenute sul totale di 1.572. Il dato più alto si registra nella provincia di Pesaro e Urbino, con il 32,76%. In Valle d’Aosta alla stessa ora si attesta al 51,01%. Su un totale di 103.223 elettori, alle 19 sono andati alle urne 52.656 votanti.

Alle 12 aveva votato il 10,59% degli aventi diritto nelle Marche. Alla stessa ora, nel 2020, si era recato alle urne il 13,43%. Per quanto riguarda la Valle d’Aosta, l’affluenza per il rinnovo del Consiglio regionale è stata del 21,68% alle 12. Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate, quest’anno si vota invece solo oggi dalle 7 alle 23) l’affluenza alle 12 per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 17,66%; per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta era stata del 16,65%. Alle ore 19 la prossima rilevazione dell’affluenza alle urne.

L’affluenza alle urne per circoscrizioni e città nelle Marche
Nelle Marche si potrà votare oggi, fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15. Sono 1.325.689 i marchigiani chiamati al voto nelle 1.572 sezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del governatore. Gli elettori devono eleggere i 31 componenti, vale a dire il presidente della Giunta e 30 consiglieri, che daranno vita all’Assemblea legislativa della dodicesima legislatura (2025-2030). Complessivamente si sono recati ai seggi 140.390 marchigiani, a fronte dei 175.999 votanti registrati cinque anni fa.

Entrando nel dettaglio delle circoscrizioni, ad Ancona oggi alle 12 ha espresso il voto il 9,60% degli aventi diritto, contro il 14,00% del 2020. Nella circoscrizione di Ascoli Piceno l’affluenza si attesta al 10,33%, a fronte del 12,32% di cinque anni fa. A Fermo il dato raggiunge il 10,90%, rispetto al 12,78% delle precedenti regionali, mentre a Macerata ha votato il 10,15%, contro il 12,41% del 2020. Infine, la circoscrizione di Pesaro e Urbino registra un’affluenza pari al 12,35%, rispetto al 14,62% di cinque anni fa.

Queste le affluenze nel capoluogo regionale e in quelli provinciali: Ancona 9,50% (14,19% nel 2020) – Ascoli Piceno 11,37% (10,86% nel 2020) – Fermo 13,15% (14,71% nel 2020) – Macerata 11,58% (15,27%) – Pesaro 14,85% (15,93%).

I candidati in corsa
Nelle Marche il sistema di voto è a turno unico e non è ammesso il voto disgiunto. Sono sei i candidati: la coalizione di centrodestra sostiene la ricandidatura del governatore uscente Francesco Acquaroli; il centrosinistra insieme al M5s l’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Gli altri candidati sono Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

In Valle d’Aosta i cittadini non sono chiamati a scegliere direttamente il presidente di Regione, bensì a eleggere i 35 consiglieri dell’assemblea regionale che successivamente nomineranno il governatore.

Sono 103.223 i valdostani che potranno votare per il rinnovo del Consiglio regionale e 97.402 per le amministrazioni di 65 Comuni della Regione.

Le operazioni di spoglio nelle Marche inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi, a partire quindi dalle 15 di lunedì 29 settembre. Mentre in Valle d’Aosta si vota solo domenica.

