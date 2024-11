Regionali in Emilia Romagna e Umbria, nel mare dell’astensione vince il centrosinistra

Con una fortissima astensione, circa il 20% in meno della passata tornata, il centrosinistra vince le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria. Nella prima si conferma e vince con un margine netto Michele de Pascale, del centrosinistra; nella seconda trionfa Stefania Proietti, anche lei progressista, al posto dell’uscente Donatella Tesei, del centrodestra.

A scrutini ancora in corso arriva conferma della vittoria dei due dem, ma non è ancora possibile calcolare le percentuali sebbene il trionfo dei due nuovi neo governatori appare comunque matematica. Secondo il Viminale in Emilia Romagna si va ben oltre il 50%.

Auguri Meloni a vincitori, lavoriamo per benessere comunità

“Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità. Un ringraziamento sentito va a Donatella Tesei ed Elena Ugolini per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.