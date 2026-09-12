Russia: “Se Zelensky vuole incontrare Putin venga a Mosca”

La Russia è pronta a negoziare con Kiev, ma non interromperà la sua operazione militare speciale durante i negoziati, ha dichiarato ai giornalisti il ​​ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov citato dalla Tass.

“Se Volodimir Zelensky vuole incontrarci, può venire a Mosca. Questo è già un enorme gesto di buona volontà da parte nostra, perché il suo decreto presidenziale che vieta i colloqui con Mosca è ancora in vigore”, ha affermato il massimo diplomatico russo.

“Quindi, godiamo di molta buona volontà. Restiamo pronti ai negoziati, ma l’operazione militare speciale non verrà sospesa per tutta la durata delle trattative”, ha affermato Lavrov.

A confermare la notizia anche il portavoce presidenziale Dmitry Peskov citato da Interfax: “Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, se desidera davvero incontrare il presidente russo Vladimir Putin, può venire a Mosca; l’invito resta valido, ha dichiarato il portavoce di Putin.

“Se desidera davvero incontrare Putin, il capo dello stato russo ha già detto che potrebbe volare a Mosca”, ha affermato il portavoce del Cremlino, commentando la dichiarazione di Zelensky sul suo desiderio di incontrare Putin a dicembre durante il vertice del G20 a Miami, negli Stati Uniti.