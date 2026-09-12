Scontro tra auto e moto nel Cosentino, muore un uomo

Un uomo – che era alla guida di una moto – è morto in un incidente avvenuto lungo la strada statale 106, nel centro abitato di Cariati (Cosenza).

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la moto si è scontrata frontalmente con un’auto.

Inutili i tentativi di rianimazione praticati dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto. L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente critico e ristretto della statale, situato all’ingresso della Marina, caratterizzato dalla presenza di attraversamenti pedonali e di un passaggio a livello.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità.