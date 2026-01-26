Si ferma a prestare soccorso a una donna ma viene travolto e ucciso

Un 47enne di Grisolia, Salvatore Servidio, è morto questa sera a Scalea, nel Cosentino, dopo essere stato investito sulla Strada statale 18 Tirrena inferiore da un furgone. L’uomo, un operaio escavatorista, è stato travolto e ucciso mentre stava soccorrendo una donna in difficoltà.

Sul luogo dell’incidente, nei pressi di un distributore di carburante, è intervenuto il personale del Suem 118. Inutili i soccorsi.

Presenti anche polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.