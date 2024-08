Terremoto in Calabria, nuova scossa di magnitudo 3.1 a Bocchigliero

In seguito alla forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 a Pietrapaola, la sala sismica dell’Ingv ha registrato alle 22:53 un nuovo movimento tellurico di magnitudo 3.1 a quattro km da Bocchigliero, a poca distanza dall’epicentro principale in provincia di Cosenza.

Il sisma, evidentemente di assestamento, è stato localizzato a 26 km di profondità, mentre quella principale a ventuno. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La protezione civile è mobilitata per accertare eventuali cedimenti o lesioni. Tantissima è stata la paura tra la gente, in particolare nei centri ionici tra le province di Cosenza e Crotone che in questo periodo agostano sono affollati di turisti.