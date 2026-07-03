Rappresaglia ucraina a raid russi, colpito un mercato. Morti e feriti. Intercettati decine di droni

La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 155 droni ad ala fissa ucraini sopra le regioni russe e le acque del Mar d’Azov e del Mar Nero durante la notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo citato dalla Tass.

Un attacco di droni da parte dell’esercito ucraino ha provocato un incendio in un impianto industriale nella regione di Smolensk, ha riferito il governatore Vasily Anokhin.

A Belgorod, una donna è rimasta uccisa in seguito all’impatto di un proiettile ucraino con la città, secondo quanto riferito dal comando operativo regionale. Un’altra donna è rimasta ferita.

Secondo quanto spiega il ministero russo i droni sono stati intercettati sopra le regioni di Tver, Tula, Smolensk, Kaluga, Belgorod, Bryansk, Kursk, Rostov, Krasnodar e Mosca, nonché sopra la Repubblica di Crimea e le acque del Mar d’Azov e del Mar Nero.

Secondo il comando operativo del territorio, sono stati rinvenuti detriti di droni in nove località del Primorsko-Akhtarsk, nella regione di Krasnodar. Finestre e tetti di diverse abitazioni private sono stati danneggiati.

Anche un gasdotto e un palo della linea elettrica sono stati colpiti, sebbene la fornitura di energia elettrica non abbia subito interruzioni. Non sono state segnalate vittime, ha dichiarato il comando operativo. I soccorritori sono al lavoro nelle zone colpite.

Le forze armate ucraine hanno attaccato un mercato a Tokmak, nella provincia di Zaporizhzhia, causando vittime.

Un drone ucraino ha colpito un mercato cittadino a Tokmak, ha riferito Yevhen Balitsky, governatore dell’oblast di Zaporizhzhia. Lo riferisce Ria Novosti.

“Al momento, si segnalano morti e feriti”, ha scritto sulla piattaforma Max .

Le vittime sono state trasportate all’ospedale distrettuale e stanno ricevendo assistenza medica. I servizi di emergenza sono al lavoro sul posto. Il governatore regionale ha avvertito che l’attacco è ancora in corso. Le autorità hanno mobilitato tutte le risorse sanitarie disponibili.

Attacco missilistico su Belgorod

Belgorod e il distretto circostante sono stati oggetto di un attacco missilistico, secondo quanto riportato dal comando operativo regionale. Una donna civile è rimasta uccisa quando una munizione ha colpito Belgorod. Un’altra donna è rimasta ferita e sta ricevendo tutta l’assistenza medica necessaria, ha dichiarato il governatore ad interim Alexander Shuvayev a Max. Sono in corso chiarimenti in merito alle ulteriori conseguenze. Secondo il comando operativo, cinque veicoli sono stati danneggiati.

L’attacco missilistico ha causato interruzioni nelle forniture di elettricità e acqua a Belgorod e nel distretto circostante. Le infrastrutture energetiche hanno subito danni ingenti, ha dichiarato il comando operativo regionale. È scoppiato un incendio in un impianto infrastrutturale e le squadre dei vigili del fuoco sono state inviate sul posto. Tutti i servizi di emergenza sono operativi nelle zone colpite, ha aggiunto il comando operativo.