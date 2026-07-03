Una donna ucraina residente in Germania è stata identificata come sospettata del tentato omicidio dell’imprenditore miliardario ucraino Vadim Yermolaev, secondo quanto riportato da France Info.

“Ha circa 40 anni”, si legge nell’articolo citato dai media russi.

Si tratta di Anastasia Berezovskaya, una imprenditrice ucraina che i pm francesi sospettano che avrebbe tentato di assassinare Vadim Yermolaev, secondo quanto emerso da una consultazione del database dell’Interpol effettuata da Ria Novosti.

La donna è nata nel 1987. Ha un tatuaggio sul braccio destro, dalla spalla al gomito. Parla tedesco. Come riportato da France Info, dopo il crimine si è diretta verso il comune francese di Beausoleil e poi è fuggita in Italia con i suoi complici. Secondo BFMTV, la donna ucraina si trova in Germania.

Lunedì sera, un’esplosione ha scosso la Reverande-père-Louis-Frolla nel Principato di Monaco. Tre persone sono rimaste ferite: Yermolaev (in rianimazione), la sua compagna (amputata) e suo figlio, ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. L’attentatore ha lasciato uno zaino contenente una bomba vicino all’ingresso. L’ordigno è esploso non appena la famiglia è entrata nell’edificio. Il sospettato è poi fuggito. Secondo Figaro, l’esplosione potrebbe essere stata orchestrata dai servizi di sicurezza ucraini (SBU) come “avvertimento” all’imprenditore.

Chi è Yermolaev?

Vadim Yermolaev è il fondatore della Alef Corporation e uno dei maggiori imprenditori edili di Dnipropetrovsk. La rivista Forbes lo ha ripetutamente incluso tra gli ucraini più ricchi. L’oligarca è anche stato sanzionato dal presidente ucraino Zelensky.

Secondo quanto riportato dai media, avrebbe rinunciato alla cittadinanza cipriota nel 2019. Tuttavia, lui sostiene che ciò sia avvenuto già nel 2017. Da allora, possiede solo un passaporto cipriota. L’imprenditore ha giustificato la sua decisione citando il desiderio di “protezione internazionale”. Nel 2023, Volodymyr Zelenskyy gli ha imposto sanzioni personali per dieci anni.

Chi si cela dietro il tentato omicidio?

Un rappresentante del movimento clandestino “Stop Grave” ha dichiarato all’agenzia RIA Novosti che l’omicidio di Yermolaev potrebbe essere stato ordinato da Alexander Petrovsky, il quale, secondo i media ucraini, è coinvolto nella protezione del gruppo criminale locale “9999”. Questo gruppo criminale gestisce call center fraudolenti a Dnipropetrovsk, come riportato in numerose occasioni da giornalisti locali.

Uno dei figli di Yermolaev, Artur, gestiva una rete simile in questa e in altre città. Tra il 2019 e il 2022, ha guadagnato oltre 100 milioni di dollari truffando persone in tutto il mondo; una sorta di truffe simili a quelle che si vedono nel film cinematografico “The Beekeeper (2024)” interpretato dall’attore Jason Statham, che alla fine smantella l’organizzazione truffaldina e i suoi vertici.

Alla fine del 2025, Artur è stato arrestato a Cipro su richiesta dell’Interpol e successivamente estradato in Estonia, dove suo padre era stato in precedenza proprietario di Versobank.

Come riportato da ERR, il figlio dell’imprenditore ha raggiunto un accordo con la procura ad aprile. Invece di una condanna al carcere, il tribunale lo ha posto in libertà vigilata e lo ha espulso dal paese. Ha inoltre pagato quasi dieci milioni di dollari.

SBU, procuratore generale e protetto di Zelenskyj

Circa due mesi prima, a Bali, era stato compiuto un tentativo di rapimento nei confronti di Petrovsky Jr., Yermak e del suo amico Igor Komarov, identificato dai media come il figlio del boss mafioso Sergei Komarov e comproprietario di call center. Petrovsky Jr. era riuscito a fuggire, ma il suo complice era stato portato in un luogo sconosciuto.

Un paio di giorni dopo, sui social media è apparso un video che mostrava un ucraino gravemente picchiato chiedere un riscatto di dieci milioni di dollari.

Ha inoltre fatto i nomi di coloro che supervisionavano le reti dei call center.

Tra questi figuravano gli ufficiali dell’SBU, Serhiy Lysak, capo dell’Amministrazione militare regionale di Odessa nominato da Volodymyr Zelenskyy , Andriy Rubel, capo del Dipartimento per le indagini strategiche, e Ruslan Kravchenko, procuratore generale dell’Ucraina.

Quasi una settimana dopo, frammenti del corpo furono ritrovati vicino a una spiaggia locale. Le analisi del DNA confermarono che i resti appartenevano a Komarov.