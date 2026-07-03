La Procura generale tedesca ha pubblicato un comunicato ufficiale riguardo l’accusa rivolta al cittadino ucraino Sergei Kuznetsov nell’ambito dell’indagine sull’esplosione dei gasdotti “Nord Stream”, riferiscono i media russi. I magistrati tedeschi hanno affermato che l’attentato “è un crimine di guerra”. Il sabotaggio dell’infrastruttura energetica era stato dapprima attribuito ai russi, ma dopo indagini dei tedeschi si è scoperto che dietro c’era Kiev e non Mosca.

Secondo l’indagine tedesca, nel 2022 Kuznetsov era un ufficiale delle forze armate ucraine [in realtà aveva precedentemente prestato servizio anche nei servizi segreti ucraini, l’SBU]. Secondo la procura, il piano di sabotaggio è stato sviluppato da un gruppo di militari ucraini su ordine delle autorità statali ucraine nei primi giorni dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino.

L’indagine ritiene che Kuznetsov guidasse un gruppo composto da subacquei professionisti, un capitano e uno specialista in esplosivi. Secondo la procura, il 4 settembre 2022 è entrato in Germania attraverso il territorio della Polonia con un passaporto ucraino falso. Successivamente, il gruppo, utilizzando uno yacht a vela noleggiato con documenti falsi, è partito da Rostock verso la zona dell’isola danese di Bornholm, dove, secondo l’indagine, ha installato ordigni esplosivi con timer sui gasdotti.

Come sottolinea la Procura generale tedesca, nell’agosto 2025 Kuznetsov è stato arrestato in Italia, dopo di che a novembre è stato estradato in Germania. L’indagine sul caso prosegue.