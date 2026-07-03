MONDO

Attentato al gasdotto Nord Stream, Procura tedesca: “E’ stato un crimine di guerra” ucraino

Redazione
Rappresentazione grafica dell'esplosivo al Nord Stream

Correlati

SOSTIENICI

La Procura generale tedesca ha pubblicato un comunicato ufficiale riguardo l’accusa rivolta al cittadino ucraino Sergei Kuznetsov nell’ambito dell’indagine sull’esplosione dei gasdotti “Nord Stream”, riferiscono i media russi. I magistrati tedeschi hanno affermato che l’attentato “è un crimine di guerra”. Il sabotaggio dell’infrastruttura energetica era stato dapprima attribuito ai russi, ma dopo indagini dei tedeschi si è scoperto che dietro c’era Kiev e non Mosca.

Secondo l’indagine tedesca, nel 2022 Kuznetsov era un ufficiale delle forze armate ucraine [in realtà aveva precedentemente prestato servizio anche nei servizi segreti ucraini, l’SBU]. Secondo la procura, il piano di sabotaggio è stato sviluppato da un gruppo di militari ucraini su ordine delle autorità statali ucraine nei primi giorni dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino.

L’indagine ritiene che Kuznetsov guidasse un gruppo composto da subacquei professionisti, un capitano e uno specialista in esplosivi. Secondo la procura, il 4 settembre 2022 è entrato in Germania attraverso il territorio della Polonia con un passaporto ucraino falso. Successivamente, il gruppo, utilizzando uno yacht a vela noleggiato con documenti falsi, è partito da Rostock verso la zona dell’isola danese di Bornholm, dove, secondo l’indagine, ha installato ordigni esplosivi con timer sui gasdotti.

Come sottolinea la Procura generale tedesca, nell’agosto 2025 Kuznetsov è stato arrestato in Italia, dopo di che a novembre è stato estradato in Germania. L’indagine sul caso prosegue.

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

MONDO

Rappresaglia ucraina a raid russi, colpito un mercato. Morti e feriti. Intercettati decine di droni

La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 155 droni ad ala fissa ucraini sopra le regioni russe e...

DALLA CALABRIA

CATANZARO

Sottosegretari giunta regionale, opposizione vince ricorso sul referendum

"Oggi è una giornata importante! E' appena arrivata una notizia che aspettavamo con ansia e di fronte alla quale...