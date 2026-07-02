Il Ministero della Difesa russo ha riferito di un massiccio attacco notturno contro obiettivi delle infrastrutture militari ucraine. Il bilancio secondo i media occidentali sarebbe di oltre una ventina di vittime e feriti.

Il Ministero della Difesa ha dichiarato che nella notte di oggi le forze armate russe hanno lanciato uno degli attacchi di gruppo più massicci degli ultimi tempi contro obiettivi sul territorio ucraino.

Gli attacchi sono stati condotti contro le infrastrutture degli aeroporti militari nelle regioni di Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv e Kiev, nonché contro un centro logistico nella regione di Mykolaiv, che, secondo quanto riferito, veniva utilizzato per lo stoccaggio e la consegna di droni a beneficio delle forze armate ucraine.

Durante l’operazione sono stati impiegati droni “Geran-3”, missili ipersonici “Zircon”, missili operativo-tattici “Iskander-M” e missili da crociera X-101.

Sono stati colpiti impianti del complesso industriale della difesa, tra cui gli stabilimenti di ingegneria meccanica “Kiev Central Design Bureau” e “Euroformat”, magazzini nella regione di Bucha e nella zona industriale a nord di Kiev, impianti del complesso energetico e di combustibili, nonché un deposito di gas nella regione di Zaporizhia, che veniva utilizzato a beneficio delle forze armate ucraine.

Inoltre, le forze armate russe hanno colpito un deposito di gas utilizzato a beneficio delle forze armate ucraine nella regione di Zaporizhia, con la conseguente distruzione di fino a 25 serbatoi di gas a causa di un incendio. Sono stati colpiti anche impianti del complesso energetico e di combustibili, tra cui una raffineria e diverse stazioni di servizio.