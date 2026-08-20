Teheran: “L’inasprimento delle sanzioni Usa contro l’Iran è terrorismo economico”

L’inasprimento annunciato delle sanzioni statunitensi contro l’Iran costituisce terrorismo economico e i responsabili saranno inevitabilmente puniti in modo adeguato, ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano in un comunicato ufficiale citato dai media.

“La politica di sanzioni degli Stati Uniti contro l’Iran costituisce terrorismo economico e un crimine contro l’umanità”, si legge nel documento. Il ministero guidato da Abbas Araghchi ha aggiunto che “l’amministrazione statunitense, coloro che hanno ideato i piani di sanzioni e coloro che li attuano devono essere puniti in modo adeguato”.

Il ministero ha affermato che le nuove restrizioni imposte da Washington a Teheran rappresentano “la continuazione di una politica statunitense fallimentare, la cui ripetizione porterà solo a un altro fallimento”. Tali misure, ha aggiunto, “riflettono l’incapacità degli Stati Uniti di raggiungere i propri obiettivi nella guerra intrapresa contro la Repubblica islamica” e dimostrano “l’illegalità e l’arroganza di Washington”.

Il Ministero degli Esteri ha sottolineato che nessuna sanzione o restrizione statunitense “scuoterà la determinazione della Repubblica islamica a difendere la propria indipendenza e sovranità”.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato l’inizio della “più devastante operazione economica” contro l’Iran. Aveva inoltre avvertito che i Paesi le cui istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi sostengono Teheran avrebbero subito gravi conseguenze economiche da parte degli Stati Uniti. Secondo Trump, Washington ha bisogno che tutti i suoi alleati si schierino dalla parte degli Stati Uniti.