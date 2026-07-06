Lunedì, le forze militari russe hanno sventato un massiccio attacco con droni ucraini pianificato da Volodymyr Zelensky in vista del vertice NATO, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa citato da Ria Novosti.

“Il regime di Kiev ha tentato un attacco massiccio utilizzando 625 droni d’attacco a lungo raggio contro obiettivi al di fuori della zona dell’Operazione militare speciale (SVO), di cui 613 bersagli aerei sono stati abbattuti sopra regioni russe”, si legge nella dichiarazione.

Il dipartimento ha sottolineato che Zelensky voleva quindi dimostrare agli sponsor europei, tra cui la Gran Bretagna, la sua disponibilità ad attaccare le infrastrutture civili russe per ottenere i loro finanziamenti.

I militanti ucraini hanno preso di mira principalmente le infrastrutture del settore energetico e dei carburanti, nonché le linee logistiche. Sono stati abbattuti 147 droni nella regione di Bryansk, 43 nella regione di Belgorod, 48 nella regione di Leningrado, 72 nella regione di Yaroslavl, 31 nella regione di Kaluga e 64 in Crimea.

“Grazie all’azione professionale degli equipaggi delle forze missilistiche antiaeree, delle squadre di fuoco mobili, nonché degli equipaggi dell’aviazione da combattimento e dell’aviazione dell’esercito, il massiccio attacco, è stato sventato e la stragrande maggioranza dei droni ucraini è stata abbattuta o neutralizzata”, ha dichiarato il ministero.