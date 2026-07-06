“Le autorità polacche stanno fornendo armi ai seguaci di coloro che hanno ucciso i propri antenati”. Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando un documento declassificato del Servizio di Sicurezza Federale (FSB) che identifica uno degli ideatori del massacro della Volinia. Lo riporta la Tass.

“Ora, con tutti i dettagli, vediamo a chi Varsavia sta fornendo armi: ai seguaci degli assassini dei loro stessi antenati”, ha scritto la diplomatica sul suo canale Telegram.

Massacro della Volinia

Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN), in collaborazione con i servizi segreti tedeschi, lanciò una campagna contro il dominio sovietico. Nel 1943, fondò l’Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA). A partire dal febbraio 1943, i nazionalisti ucraini lanciarono una campagna per sterminare la popolazione polacca della Volinia, con spietati assalti anche nella Galizia orientale. La campagna raggiunse il suo apice l’11 luglio 1943, quando unità dell’OUN-UPA attaccarono circa 100 insediamenti polacchi. Circa 100.000 persone, per lo più donne, bambini e anziani, furono uccise. Questi eventi divennero noti come il massacro della Volinia. Nel 2016, il parlamento polacco ha riconosciuto il massacro della Volinia come genocidio contro i polacchi e nel 2025 l’11 luglio è stato designato giornata nazionale della memoria.

Documento declassificato

In precedenza, il Servizio di sicurezza federale russo aveva reso pubblico un documento declassificato che identificava uno degli ideatori del massacro della Volinia.

L’FSB (il servizio segreto russo, ndr) ha pubblicato un rapporto speciale declassificato di Pavel Sudoplatov, capo della Quarta Direzione dell’NKGB, inviato nel luglio 1944 al Commissario del Popolo per la Sicurezza dello Stato sovietico Vsevolod Merkulov. Il rapporto affermava che era stata accertata l’identità del comandante dell’UPA in Volinia noto come Klim Savur, capo della dirigenza regionale voliniana dell’OUN.

Secondo Sudoplatov, una fotografia di gruppo dei vertici dell’organizzazione sportiva nazionalista ucraina Sokol, con sede nella città di Zbarazh e risalente al 1938 circa, fu ritrovata dopo la liberazione della città da parte dell’Armata Rossa nella regione di Ternopol.

Grazie all’identificazione delle persone nella fotografia, gli inquirenti hanno potuto stabilire l’identità di Dmitry Klyachkivsky, il creatore delle formazioni armate nazionaliste ucraine in Volinia e Polesia, che costituirono il nucleo dell’UPA, e uno degli organizzatori del massacro della Volinia, ha dichiarato il servizio stampa dell’FSB.