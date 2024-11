Trump incontra Biden alla Casa Bianca: “Transizione più tranquilla possibile”

La transizione dei poteri sarà “la più tranquilla possibile”. Così Donald Trump durante il suo incontro oggi alla Casa Bianca con Joe Biden dopo la sua vittoria elettorale alle elezioni presidenziali.

Il presidente eletto si insedierà alla Casa Bianca per il suo secondo mandato il 20 gennaio. “Apprezzo molto una transizione così tranquilla, la più tranquilla possibile. E lo apprezzo veramente tanto”, ha detto il presidente Usa rivolgendosi all’uscente Joe Biden.

Allo stesso modo Biden si è detto pronto a una “transizione ordinata” a gennaio 2025 “Presidente eletto, ex presidente, Donald, congratulazioni”, le parole con cui Biden ha accolto Trump, al quale ha stretto la mano. “La politica è tosta ed è, in molti casi, non un bel mondo. Ma oggi lo è e io lo apprezzo molto”, ha risposto il tycoon.

Intanto, in attesa della transizione, Trump ha annunciato la sua squadra di governo in cui appare Elon Musk, il miliardario patron di Tesla e Xspace, con un incarico per l’efficienza governativa. In sostanza il capo di 𝕏 dovrà occuparsi dell'”efficienza” della nuova amministrazione americana, con poteri di tagliare sprechi e risanare le agenzie federali e non solo. Un compito non facile acclarata la facile permeabilità alla “corruzione” di agenzie Usa come Cia ed Fbi.

“L’intelligence va completamente smantellata e ricostruita da zero”, notano acuti osservatori sui media in riferimento alla nuova governance statunitense.