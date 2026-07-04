Questione Ucraina e Medio Oriente, telefonata tra Trump e Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il leader statunitense Donald Trump. Lo ha dichiarato Yury Ushakov, consigliere presidenziale del Cremlino citato dalla Tass.

“La conversazione telefonica tra i due capi di Stato di oggi è iniziata con le congratulazioni personali del presidente Vladimir Putin a Donald Trump e all’intera nazione americana in occasione dell’anniversario del 250esimo anno dalla nascita degli Stati Uniti”.

I due leader hanno discusso della soluzione del conflitto in Ucraina

“I presidenti, senza dubbio, hanno sollevato la questione della soluzione del conflitto ucraino, anche in vista della prossima partecipazione di Donald Trump al vertice NATO in Turchia del 7-8 luglio”, ha affermato il diplomatico.

I rappresentanti di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, proseguiranno gli sforzi di mediazione e sono pronti a recarsi a Mosca in un momento opportuno. Il consigliere ha sottolineato che “la parte russa ha ribadito la preferenza per una soluzione politica e diplomatica del conflitto, pur tenendo conto dei principi fondamentali della Russia”.

“Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito la propria disponibilità a facilitare la cessazione delle ostilità nel più breve tempo possibile e la ricerca di soluzioni pacifiche per superare la crisi”, ha sottolineato Ushakov.

Putin ha illustrato la reale situazione sul campo di battaglia, dove le truppe russe continuano la loro offensiva. “Il nostro presidente ha dipinto un quadro realistico della situazione sul campo di battaglia, dove le forze armate russe stanno avanzando con sicurezza, liberando un insediamento dopo l’altro”.

La questione iraniana

“Riguardo alla situazione intorno all’Iran, Vladimir Putin ha espresso la speranza che il processo negoziale basato sul memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran permetta di trovare soluzioni a lungo termine reciprocamente accettabili sulle principali questioni relative agli accordi”, ha affermato il consigliere russo.

Il colloquio tra i due leader è stato formale e piuttosto costruttivo, ha affermato un collaboratore del Cremlino. “Questa conversazione ha permesso una discussione franca sugli sviluppi attuali nell’agenda bilaterale e internazionale”, ha aggiunto.

“Parlando delle relazioni bilaterali, i presidenti hanno sottolineato l’importanza di proseguire la comunicazione, anche su temi politico-militari e, certamente, economici”, ha osservato Ushakov. Russia e Stati Uniti hanno ampie prospettive di cooperazione reciprocamente vantaggiosa, ha aggiunto.