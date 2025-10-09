Uomo bruciato vivo nel 2019, Cassazione conferma l’ergastolo per la moglie

Diventa definitiva con la decisione della Cassazione la condanna all’ergastolo per Susanna Brescia, la donna accusata di aver ucciso il compagno, Vincenzo Cordì, 42enne di Gioiosa Jonica, trovato carbonizzato all’interno della propria autovettura il 13 novembre 2019, in località Scialata del comune di San Giovanni di Gerace, nel Reggino.

L’omicidio, hanno dimostrato le indagini dei carabinieri, si è consumato ad opera di Susanna Brescia, con la complicità di Giuseppe Menniti, l’amante della donna, e Francesco Sfara, figlio della donna avuto da una precedente relazione. Per i due complici, condannati in secondo grado rispettivamente all’ergastolo e a 23 anni, i supremi giudici hanno disposto l’annullamento con rinvio a un nuovo giudizio presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria limitatamente all’aggravante della premeditazione del reato di omicidio.

Per la donna, dunque, diventa definitivo l’ergastolo in relazione al reato di omicidio consumato nel 2019, e anche del tentato omicidio ai danni di Cordì, che si è consumato nel 2016.

L’omicidio e l’accusa

Vincenzo Cordì, scomparso due giorni prima del ritrovamento del suo cadavere carbonizzato, – secondo le ricostruzioni degli investigatori che hanno indagato per tre mesi – è morto dopo essere stato tramortito e dato alle fiamme ancora vivo all’interno della sua Fiat 16 la notte dell’11 novembre 2019. Da subito era stata esclusa l’ipotesi di suicidio, nonostante la compagna sostenesse proprio questa tesi. Il giorno seguente l’omicidio, Susanna Brescia aveva fatto una denuncia di scomparsa: secondo gli investigatori una messa in scena con il tentativo di depistare le indagini.

Secondo l’accusa il movente dell’omicidio è da ricercare nei difficili rapporti che Cordì intratteneva con la donna dalla quale aveva avuto due gemellini. Per Giuseppe Menniti e Francesco Sfara, invece, il movente è da ricercare nella «volontà di aiutare l’imputata ad annientare il compagno». Susanna Brescia, secondo quanto emerso, intratteneva da diverso tempo una relazione extraconiugale con Giuseppe Menniti, benché dimostrasse gelosia nei confronti del compagno. I testimoni ascoltati in aula avevano parlato di «continue telefonate anche mentre Vincenzo si trovava sul luogo di lavoro». Nel 2016 l’uomo era stato ricoverato per intossicazione da barbiturici che avrebbe assunto senza rendersene conto. Secondo l’accusa è stato un primo tentativo di avvelenamento: «un tentato omicidio».

Le prove

Decisive ai fini delle indagini le telecamere di videosorveglianza presenti in diversi punti del territorio circostante al ritrovamento del cadavere, attraverso cui gli inquirenti sono stati in grado di ricostruire gli spostamenti di quella notte. A incastrare gli indagati ci sarebbero, inoltre, le prove scientifiche: una tra tutte le impronte digitali di Susanna Brescia sull’accendino antivento utilizzato per dare fuoco all’auto e trovato poco distante dalla scena del delitto. Numerosi i messaggi e le chiamate intercorse fra i tre indagati nelle fasi immediatamente successive all’omicidio.