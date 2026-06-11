Attacchi Usa all’Iran, Teheran annuncia la chiusura totale dello Stretto di Hormuz

In seguito alla nuova ondata di attacchi contro l’Iran da parte dell’esercito statunitense, Teheran ha deciso di chiudere lo Stretto di Hormuz a tutto il traffico marittimo. Lo ha dichiarato in un comunicato il Comando centrale delle forze armate iraniane Khatam al-Anbiya. Lo riporta l’agenzia di stampa Tasnim.

“Da questo momento, a causa dell’insicurezza nella regione, lo Stretto di Hormuz è dichiarato chiuso al passaggio di tutte le imbarcazioni, comprese petroliere e navi mercantili, e qualsiasi traffico sarà preso di mira”, ha dichiarato il Comando Centrale di Khatam al-Anbia in un comunicato.

Il quartier generale ha contemporaneamente annunciato che “l’ordine è stato emesso a seguito dei continui atti di aggressione da parte dei criminali Stati Uniti e in vista dell’inizio degli attacchi da parte dell’esercito aggressivo di quel paese contro diverse aree nella provincia meridionale di Hormozgan”.

Ha inoltre categoricamente smentito l’affermazione dei funzionari statunitensi circa il passaggio delle navi attraverso lo stretto, dichiarando: “Le affermazioni degli Stati Uniti secondo cui le navi transiterebbero nel suddetto stretto vengono respinte”.

In una dichiarazione analoga, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha affermato che “lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso”.

Il Comando delle Forze iraniane, ha inoltre dichiarato che Teheran risponderà “con fermezza” e “devastante” a qualsiasi aggressione da parte dell’esercito statunitense.

L’Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz in risposta all’aggressione e lo manterrà chiuso “finché sarà necessario”, mentre la via navigabile resta aperta ai paesi amici, tra cui Russia e Cina, ha dichiarato all’agenzia TASS l’ambasciatore di Teheran a Tokyo, Peyman Saadat.

Secondo l’inviato, gli Stati Uniti e Israele hanno di fatto preso in ostaggio l’economia globale attaccando l’Iran.