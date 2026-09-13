Visita del comandante della Legione Calabria ai Carabinieri di Cosenza

Il 12 settembre 2026, il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Divisione Riccardo SCIUTO, ha effettuato una visita istituzionale al Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, per portare il proprio saluto di commiato ai Carabinieri della Provincia, in vista dell’imminente assunzione di un nuovo, prestigioso incarico a Roma.

Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Mommo, l’alto Ufficiale ha incontrato – nella caserma intitolata al “Gen. Filippo Caruso” – i Comandanti Intermedi e dei Reparti speciali, nonché il personale della sede, delle articolazioni dipendenti e dei comparti di specialità presenti nella Provincia, ai quali ha inteso rivolgere, al termine di due intensi anni di servizio, il proprio personale apprezzamento per la generosa dedizione e la professionalità dimostrate quotidianamente nello svolgimento delle attività istituzionali, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in una Regione definita straordinaria.

In particolare, il Generale SCIUTO ha ribadito ai presenti il costrutto valoriale che deve contraddistinguere il Carabiniere di ogni ordine e grado, richiamando i contenuti del giuramento prestato e del Regolamento Generale dell’Arma, che da sempre caratterizzano il quotidiano operare di ogni militare, sottolineando come ciascun appartenente all’Istituzione debba interpretare il proprio ruolo con intimo convincimento, per garantire presenza e prossimità, ascolto e dialogo in favore delle comunità locali che ci vengono affidate, con approccio sempre improntato a lealtà, rigore, umanità e rispetto dei principi democratici.