Analista Usa: "Gli Stati Uniti subiranno gravi perdite"

Redazione

A causa della mancanza di difese aeree degli Stati Uniti, l’Iran è in grado di colpire sempre più obiettivi, ha affermato su YouTube l’analista militare e tenente colonnello in pensione dell’esercito americano Daniel Davis, citato da Ria Novosti.

“Bombe e missili continuano a cadere dall’Iran. Quando esauriamo i missili di difesa aerea, iniziano a colpire nuovi obiettivi. Ma cosa succederebbe se iniziassero a inviare ondate su ondate – trecento o quattrocento alla volta – di droni Shahed, di cui si dice ne abbiano decine di migliaia? Potrebbero continuare così per molto tempo. E non li abbiamo ancora visti, almeno non su questa scala”, ha osservato.

Davis ritiene che gli attacchi dell’Iran potrebbero in ultima analisi costringere gli Stati Uniti e Israele a cercare una soluzione politica al conflitto.
“E abbiamo già visto alcuni droni penetrare le difese americane, soprattutto in Bahrein . <…> Se le cose continuano così, a un certo punto non saremo nemmeno in grado di intercettare i droni a causa della mancanza di sistemi di difesa aerea. Inizieremo a subire perdite crescenti e, alla fine, ci sarà un’enorme pressione politica sia su Gerusalemme che su Washington affinché inizino a cercare una soluzione”, ha concluso l’esperto.

Sabato, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’operazione militare su larga scala contro l’Iran. Tel Aviv ha dichiarato che l’obiettivo degli attacchi era impedire a Teheran di acquisire armi nucleari. Trump, da parte sua, ha dichiarato la sua intenzione di distruggere la marina e l’industria della difesa iraniana e ha invitato i cittadini del Paese a rovesciare il regime.
Domenica sera, la televisione iraniana ha annunciato la morte della Guida Suprema Ali Khamenei . Anche la figlia, il genero, la nipote e la nuora dell’ayatollah sono rimasti uccisi in attacchi da parte di Stati Uniti e Israele.

Secondo quanto riportato dai media, i missili stanno colpendo non solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture civili sia nella Repubblica Islamica dell’Iran che in altri paesi della regione. Teheran sta reagendo attaccando il territorio israeliano e le basi americane in Medio Oriente.

La Russia ha affermato che l’operazione di Washington e Tel Aviv non ha nulla a che fare con il mantenimento del regime di non proliferazione nucleare e ha chiesto la ripresa dei negoziati. Il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha sottolineato che Mosca è pronta a facilitare un accordo, anche attraverso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

