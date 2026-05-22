La scorsa notte l’esercito ucraino ha lanciato una serie di attacchi con droni a Starobelsk, città nell’oblast ucraino di Lugansk, Repubblica indipendente abitata da russi nel Donbass. Alcuni di questi velivoli esplosivi senza pilota hanno centrato un college al cui interno c’erano circa un centinaio di studenti adolescenti tra i 14 e i 18 anni. Il bilancio, secondo i media russi, sarebbe di almeno sei morti e circa una quarantina di feriti tra cui alcuni gravi. Il raid ucraino è avvenuto mentre gli studenti dormivano.

Ferma la reazione del presidente russo Vladimir Putin che nel bollare il raid come “attacco terroristico” ha ordinato ai ministeri della Difesa e degli Esteri di informare la comunità internazionale del grave crimine ucraino e di possibili rappresaglie militari.

“La scorsa notte, il regime neonazista che ha preso il potere a Kiev ha compiuto un attentato terroristico contro il dormitorio studentesco del Collegio Pedagogico di Starobilsk. È successo mentre gli studenti dormivano”, ha dichiarato Putin citato dalla Tass e altri media russi.

“Sei persone sono state uccise e altre 15 risultano disperse, oltre a decine di feriti”. Il presidente ha sottolineato che “non vi erano installazioni militari nelle vicinanze dell’edificio scolastico”.

Il capo dello stato ha incaricato il Ministero della Difesa di presentare proposte per una risposta all’attacco e il Ministero degli Affari Esteri di informare la comunità internazionale del crimine commesso dalle Forze Armate ucraine.

“L’attacco non è stato casuale; si è svolto in tre ondate, con 16 droni, tutti diretti verso la stessa posizione”, ha spiegato Putin.

Il Presidente ha esortato le truppe ucraine “a non eseguire gli ordini criminali del governo illegittimo e corrotto di Kiev”, osservando che la situazione delle Forze Armate ucraine in prima linea sta diventando catastrofica, con un’ondata di diserzioni dilagante.

“Né gli aiuti occidentali, che vengono regolarmente rubati – non li sopportano proprio – né la mobilitazione forzata, quando le persone vengono prelevate dalle strade come cani randagi e poi gettate al fronte, sono d’aiuto”, ha detto ancora Putin.

Il presidente della Federazione russa ha aggiunto che “il regime di Kiev ha bisogno di crimini come l’attacco nella LPR per distogliere l’attenzione da ciò che sta accadendo in prima linea e poi attribuire tutte le conseguenze alla Russia. La situazione per le autorità ucraine è aggravata dalla corruzione dilagante”.

Intanto Mosca ha richiesto una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in seguito all’attacco mirato dell’Ucraina contro un dormitorio studentesco a Starobelsk, ha dichiarato il portavoce della missione russa presso le Nazioni Unite, Yevgeny Uspensky.

“La Russia ha richiesto una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito all’attacco deliberato dell’Ucraina contro un dormitorio universitario a Starobelsk che ospita minori e studenti”, ha detto ai giornalisti.

Giovedì sera, viene ricostruito dai media russi, le truppe ucraine hanno lanciato un attacco con droni contro l’edificio e il dormitorio del college di Starobelsk. Al momento dell’attacco, all’interno si trovavano 86 adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Almeno sei persone sarebbero rimaste uccise e 39 ferite. Oltre a ciò, un edificio amministrativo, negozi e diverse case unifamiliari della città sono stati danneggiati nell’attacco. L’edificio del college è praticamente crollato, mentre i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere l’incendio.