Mosca e Washington iniziano a discutere di progetti sui metalli delle terre rare

La Russia e gli Stati Uniti hanno avviato discussioni sui progetti relativi ai metalli delle terre rare, ha dichiarato al quotidiano Izvestia Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) e rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri. Lo scrive Interfax.

“I metalli delle terre rare rappresentano un’area importante per la cooperazione e, naturalmente, abbiamo avviato discussioni su vari metalli e progetti delle terre rare in Russia”, ha detto Dmitriev alla pubblicazione. Secondo Dmitriev, alcune aziende americane hanno già mostrato interesse per i progetti.