Russia e Stati Uniti hanno concordato di garantire una navigazione sicura, di escludere l’uso della forza e di impedire l’uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero. Lo riporta Ria Novosti rivelando i dettagli dell’incontro tra le due delegazioni lunedì in Arabia Saudita.

La Casa Bianca ha rivelato, dal canto suo, che sono stati concordati gli stessi punti con l’Ucraina durante il lavoro del gruppo di esperti Usa-Ucraina sul Mar Nero, tenuto oggi sempre a Riad.

Gli Stati Uniti aiuteranno la Russia a ripristinare l’accesso al mercato mondiale per l’esportazione di prodotti agricoli e fertilizzanti. A tal fine, gli Stati Uniti intendono contribuire a ridurre il costo dell’assicurazione marittima e ad ampliare l’accesso della Russia ai porti e ai sistemi di pagamento. Mosca e Washington hanno concordato lunedì a Riad di elaborare misure per attuare l’accordo finalizzato a vietare gli attacchi contro gli impianti energetici in Russia e Ucraina.

Russia e Stati Uniti continueranno a lavorare per raggiungere una pace duratura e duratura.

Lunedì si è svolto a Riad un incontro di esperti tra i “team tecnico” di Russia e Stati Uniti, durato più di 12 ore. Mosca era rappresentata dal capo del Comitato internazionale del Consiglio della Federazione Grigory Karasin e dal consigliere del direttore dell’FSB Sergei Beseda.

Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha affermato che durante i colloqui le parti hanno discusso della sicurezza della navigazione nel Mar Nero. La Russia, secondo il ministro, si è espressa a favore della ripresa dell’iniziativa del Mar Nero in una forma più accettabile per tutti. Allo stesso tempo, Lavrov ha sottolineato che Mosca non può credere alla parola del regime di Kiev su questa questione.

Come ha sottolineato il diplomatico, il mercato dei cereali e dei fertilizzanti deve essere prevedibile, poiché la Russia non solo vuole realizzare un profitto legittimo, ma è anche preoccupata per la sicurezza alimentare in Africa.

L’Iniziativa del Mar Nero, firmata il 22 luglio 2022 dai rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite, prevedeva l’esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero, nonché la revoca delle restrizioni all’esportazione di prodotti alimentari e fertilizzanti russi sui mercati mondiali. L’accordo non è stato attuato nei confronti di Mosca, che si è quindi ritirata dall’accordo il 18 luglio 2023.