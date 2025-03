A Riad, in Arabia Saudita, sono iniziate le consultazioni tra esperti russi e americani per proseguire il cammino verso la pace tra Russia e Ucraina, percorso tracciato la scorsa settimana nel colloquio tra i presidenti Putin e Trump. Mosca è rappresentata dal capo del Comitato per gli affari internazionali del Consiglio della Federazione, Grigory Karasin, e dal consigliere del direttore dell’FSB, Sergei Beseda.

Si prevede che le parti discuteranno, in particolare, delle prospettive di una possibile ripresa della cosiddetta Iniziativa del Mar Nero, o “accordo sui cereali”, in vigore da luglio 2022 a luglio 2023, ricorda l’agenzia Interfax.

Il giorno prima si erano svolti a Riad i negoziati tra gli americani e i rappresentanti dell’Ucraina. L’inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina, Keith Kellogg, ha dichiarato in precedenza al Glenn Beck Program che Washington intende tenere colloqui indiretti in Arabia Saudita tra i rappresentanti di Russia e Ucraina sulla questione della risoluzione del conflitto.

“Stiamo portando i cosiddetti team tecnici a quelli che vengono chiamati colloqui indiretti in Arabia Saudita, dove entrambe le parti arrivano e vengono ricevute in stanze separate”, ha affermato.

L’incontro con gli esperti russi si svolgerà al Ritz-Carlton Hotel (foto).

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov aveva precedentemente affermato che gli esperti si sarebbero riuniti “inizialmente soprattutto per elaborare le prospettive di una possibile attuazione della nota iniziativa riguardante la sicurezza della navigazione nel Mar Nero”.

Karasin ha dichiarato a Interfax che i colloqui a Riad saranno la continuazione dei contatti russo-americani a livello di capi di Stato e di un incontro nella capitale dell’Arabia Saudita tra Ushakov, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e i loro omologhi americani. Il senatore ha sottolineato l’atteggiamento costruttivo e deciso della parte russa.

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Michael Waltz, ha dichiarato domenica alla CBS che le parti statunitense e russa discuteranno di un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev sul Mar Nero durante i colloqui in Arabia Saudita, poiché questa misura avrà un impatto positivo sul commercio.

“Adesso discuteremo del Mar Nero, di un cessate il fuoco in mare, in modo che entrambe le parti possano trasportare grano e carburante e possano ricominciare a commerciare nel Mar Nero”, ha affermato. Secondo Waltz, in futuro si prevede che sarà possibile passare alla discussione di altri aspetti della soluzione ucraina. Ha osservato che, secondo gli Stati Uniti, le parti sono ora molto più vicine che mai alla risoluzione del conflitto.

In precedenza, il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, ha affermato che la questione della ripresa dell’iniziativa del Mar Nero presenta numerose sfumature e che la Russia è pronta a discuterne durante le prossime consultazioni tra la parte russa e quella americana a Riad.

Il cosiddetto accordo sul grano (Iniziativa del Mar Nero) è stato concluso nel luglio 2022.

Con la partecipazione dell’ONU, della Russia, della Turchia e dell’Ucraina, sono stati firmati due documenti: sulla creazione di un corridoio per l’esportazione di grano da tre porti ucraini (Chernomorsk, Odessa e Yuzhny) e sulla rimozione delle barriere all’esportazione di prodotti alimentari e fertilizzanti russi. In particolare, Mosca contava sul ripristino dell’accesso della Rosselkhozbank al sistema SWIFT, nonché sulla ripresa dell’oleodotto per il trasporto dell’ammoniaca Togliatti-Odessa.

L’iniziativa è stata prorogata a novembre 2022 per 120 giorni, fino a marzo, e poi altre due volte per due mesi. Dopodiché Mosca non ha più rinnovato l’accordo, affermando che gli accordi riguardanti la Russia non venivano rispettati.