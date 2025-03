Gli Stati Uniti introdurranno restrizioni secondarie contro il petrolio russo se la Russia non raggiungerà l’accordo per risolvere pacificamente il conflitto ucraino. Lo ha affermato il presidente Donald Trump in un commento alla NBC News, citata dalla Tass.

“Se la Russia e io non riusciremo a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina, e se penso che la colpa sia della Russia (il che potrebbe non essere), ma se penso che la colpa sia della Russia, applicherò tariffe secondarie sul petrolio, su tutto il petrolio proveniente dalla Russia”, ha detto Trump.

“Ciò significherebbe che se compri petrolio dalla Russia, non puoi fare affari negli Stati Uniti. Ci sarà una tariffa del 25% su tutto il petrolio, una tariffa da 25 a 50 punti su tutto il petrolio”, ha aggiunto.

La smentita di Trump: “Non metterò dazi sul petrolio russo. Vado d’accordo con Putin”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non voler introdurre dazi secondari contro Mosca. “Certamente non vorrei imporre tariffe secondarie alla Russia, ma se venissero imposte, non sarebbe un granché per loro”, ha detto ai giornalisti della Casa Bianca dopo la notizia pubblicata domenica da NBC News. Lo riporta Ria Novosti.

Il leader americano ha risposto negativamente anche alla domanda se i suoi rapporti con il suo omologo russo Vladimir Putin fossero al punto più basso.

Allo stesso tempo, ha espresso la speranza che venga raggiunto un accordo tra il presidente russo e Volodymyr Zelensky e ha affermato che esiste una “scadenza psicologica” per l’inizio di un cessate il fuoco.

Colloqui di cessate il fuoco in Ucraina

Il 18 marzo Putin e Trump hanno avuto una lunghissima conversazione telefonica. Tra le altre cose, il leader russo ha reagito positivamente all’idea che le parti in conflitto si astengano reciprocamente dagli attacchi alle infrastrutture energetiche per 30 giorni e ha impartito l’ordine corrispondente ai militari. Zelensky ha poi affermato che l’Ucraina avrebbe sostenuto una proposta volta a fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche.

Poche ore dopo i colloqui tra i leader di Russia e Stati Uniti, le forze armate ucraine hanno attaccato la stazione di pompaggio petrolifera di Kavkazskaya, nella regione di Krasnodar . L’attacco è stato il primo di una serie di attacchi alle infrastrutture energetiche portati avanti dal nemico durante il cessate il fuoco.

Venerdì, il Ministero della Difesa ha riferito che intorno alle 10:20 (ora di Mosca), il regime di Kiev ha di fatto distrutto il GIS di Sudzha con un attacco HIMARS. Come ha osservato il dipartimento, con tali misure la leadership ucraina sta deliberatamente cercando di ostacolare le iniziative di pace di Trump. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che queste azioni di Kiev sono il miglior indicatore dell’incapacità del regime di Zelensky di negoziare.

La Russia ha più volte dichiarato che il Paese saprà far fronte alla pressione delle sanzioni, che continua ad intensificarsi. Putin ha già sottolineato in precedenza che la politica di contenimento e indebolimento di Mosca è una strategia a lungo termine dell’Occidente e che le sanzioni hanno inferto un duro colpo all’intera economia mondiale. Secondo lui, l’obiettivo principale degli oppositori della Russia è quello di peggiorare la vita di milioni di persone. Allo stesso tempo, negli stessi paesi occidentali si è più volte sostenuto che le sanzioni sono inefficaci.