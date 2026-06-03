Droni ucraini colpiscono un autobus di civili, 7 morti e undici feriti

Sette civili sono stati uccisi e altri undici feriti in un attacco di droni ucraini contro un autobus di linea a Yenakiyevo, nella Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), mercoledì mattina. Lo ha dichiarato il capo della DPR Denis Pushilin citato dalla Tass.

Nelle prime ore di mercoledì mattina, un autobus di linea in viaggio da Mosca a Simferopol è stato colpito da un drone ucraino a Yenakiyevo, nella Repubblica Popolare di Donetsk, ha dichiarato Pushilin. Secondo le prime informazioni, sette persone sono morte e altre undici hanno riportato ferite di varia gravità.

L’autobus è andato a fuoco in seguito all’attentato, secondo quanto riportato da un corrispondente della Tass. Frammenti di un drone, non ancora identificati dagli specialisti, sono stati rinvenuti sparsi nella zona. L’attacco è avvenuto mentre l’autobus percorreva una strada deserta nel centro di Yenakiyevo.

Secondo quanto riportato da un giornalista, i rilevatori di droni hanno segnalato la presenza di jet senza pilota da ricognizione sul centro di Yenakiyevo.

Dieci persone, tra cui un bambino, sono state ricoverate in ospedale in condizioni non gravi, ha dichiarato Alexey Kuznetsov, collaboratore del ministro della Sanità russo. Un bambino nato nel 2016 è rimasto ferito a seguito dell’attacco, secondo quanto riferito all’agenzia TASS dai paramedici giunti sul posto.

Il Comitato investigativo russo (IC) ha aperto un’indagine penale, ha dichiarato all’agenzia TASS la portavoce dell’IC, Svetlana Petrenko.

L’intelligence sta esaminando i dettagli del crimine e identificando i responsabili. Le autorità della Repubblica di Crimea stanno verificando se tra le vittime vi siano cittadini crimeani, ha dichiarato ai giornalisti Oleg Kryuchkov, consigliere del capo della Crimea. Il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, ha condannato l’attacco definendolo un crimine efferato.

Le persone “che stavano tornando a casa, dalle loro famiglie o che si spostavano per motivi di lavoro ordinari” sono state prese di mira, ha osservato. I responsabili del micidiale attacco ai passeggeri dell’autobus devono essere assicurati alla giustizia in base a una legge in vigore in tempo di guerra, ha dichiarato all’agenzia Tass Anton Bibarov-Gosudarev, presidente della Camera pubblica della regione di Zaporozhye.