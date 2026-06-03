Pioggia di droni ucraini in Russia, morti e diversi feriti

La scorsa notte le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 354 droni ucraini in 16 regioni russe e nel Mar d’Azov, ha dichiarato il Ministero della Difesa citato dalla Tass.

Due soccorritori sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco di droni nella regione occidentale di Smolensk. Droni ucraini hanno attaccato infrastrutture a Kronstadt e nei quartieri di Kirovsky e Krasnoselsky a San Pietroburgo, causando danni e ferendo diverse persone.

Secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa, la scorsa notte le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 354 droni ad ala fissa ucraini nei territori russi.

Secondo il ministero, i droni sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Leningrado, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Smolensk, Tver, Tula, Mosca e Krasnodar, nonché sulla Crimea e sul Mar d’Azov.

Le forze di difesa aerea hanno distrutto 59 droni nella regione di Leningrado, ha scritto il governatore Alexander Drozdenko sul servizio di messaggistica nazionale russo Max. La difesa aerea ha abbattuto sei droni ucraini sulla regione di Kaluga la scorsa notte, ha dichiarato il governatore Vladislav Shapsha a Max.

Due dipendenti del Ministero delle Emergenze sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti in un attacco di droni nella regione di Smolensk. Anche un civile è rimasto ferito, ha scritto il governatore Vasily Anokhin su Max.

Secondo quanto riferito dal governo cittadino, droni ucraini hanno attaccato infrastrutture a Kronstadt e nei quartieri di Kirovsky e Krasnoselsky a San Pietroburgo, ferendo diverse persone. L’esercito ucraino ha anche lanciato droni sulla città di Michurinsk, nella regione centrale russa di Tambov; non ci sono state vittime, ha dichiarato il governatore Yevgeny Pervyshov a Max.

I detriti di un drone caduti hanno danneggiato un condominio, una biblioteca e una scuola d’arte, oltre ad alcuni edifici residenziali in un impianto industriale. Nella regione di Kaluga, gli attacchi dei droni hanno danneggiato una casa estiva e due abitazioni private; non ci sono state vittime, ha dichiarato il governatore Vladislav Shapsha. Le squadre di emergenza stanno lavorando nei luoghi in cui sono caduti i detriti del drone.

Droni ucraini attaccano infrastrutture a San Pietroburgo, ferendo diverse persone.

Mercoledì mattina, droni ucraini hanno attaccato infrastrutture a Kronstadt e in due quartieri di San Pietroburgo, ferendo diverse persone, secondo quanto dichiarato dal governo di San Pietroburgo in un comunicato.

“Questa mattina presto, a Kronštadt e nei quartieri di Kirovsky e Kransnoselsky, a San Pietroburgo, sono state attaccate infrastrutture con droni nazisti ucraini. Diverse strutture sono state danneggiate. Diverse persone sono rimaste ferite. Non si segnalano vittime”, si legge nel comunicato.

Il governatore Alexander Drozdenko ha scritto su Max che 59 velivoli a pilotaggio remoto (UAV) sono stati abbattuti nella regione di Leningrado, nel nord-ovest della Russia, durante la notte.