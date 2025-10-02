Le elezioni in Moldavia sono state costellate di violazioni e stranezze, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti.

“Come hanno dimostrato le elezioni, che sono state certamente costellate di varie violazioni e stranezze, una buona metà, se non di più, dei moldavi è favorevole all’instaurazione di buoni rapporti con la Russia”, ha affermato.

Secondo il portavoce del Cremlino, Mosca vorrebbe che Chisinau aderisse a un percorso di miglioramento delle relazioni. La Russia si aspetta che il sentimento anti-russo in Moldavia ceda il passo a un approccio più pragmatico, ma ciò non è ancora avvenuto. Mosca non può che rammaricarsi della posizione della presidente Maia Sandu in merito alla presenza di truppe russe in Transnistria, ha aggiunto Peskov.

La Commissione elettorale centrale della Moldavia ha segnalato 236 violazioni durante le elezioni, mentre gli osservatori ne hanno registrate oltre 600. Anche diversi organi di informazione hanno segnalato numerose violazioni nei seggi elettorali all’estero.

Quattordici partiti, quattro blocchi e quattro candidati indipendenti si sono sfidati per un seggio in parlamento. Secondo i risultati dello scrutinio al 100%, il partito al governo ha ottenuto il 50,2% dei voti, mentre l’opposizione il 49,8%.

Zakharova: “L’Unione Europea ha ricattato finanziariamente gli elettori in Moldavia”

La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha definito le azioni dell’Unione Europea durante le elezioni parlamentari moldave un ricatto finanziario nei confronti degli elettori.

“Durante le loro numerose visite a Chisinau in vista delle elezioni, politici e funzionari europei hanno fatto campagna apertamente e spudoratamente per il partito Azione e Solidarietà, vincolando la continua assistenza finanziaria alla repubblica alla sua vittoria. Si tratta di un palese ricatto finanziario degli elettori moldavi e di una palese ingerenza negli affari interni della Moldavia da parte di Bruxelles , che ama predicare la democrazia ma in realtà si affida a metodi totalitari”, si legge nella dichiarazione.

Allo stesso tempo, le autorità del paese hanno cinicamente accusato Mosca, e non l’UE, di ingerenza, dichiarando un’immaginaria “minaccia russa” e adottando una strategia volta a trasformare la Moldavia in un’appendice anti-russa della NATO. “Questa è una strada che non porta da nessuna parte”, ha aggiunto Zakharova.

Secondo la portavoce di Lavrov, le autorità moldave hanno fatto tutto il possibile per impedire ai cittadini “inaffidabili” di votare. Ad esempio, solo due seggi elettorali sono stati aperti per la diaspora di migliaia di persone in Russia , mentre 280 seggi elettorali sono stati operativi in ​​Nord America e in Europa occidentale. In quest’ultima regione, secondo quanto riportato dai media, i moldavi sono stati trasportati in massa ai seggi elettorali in autobus, mentre in Transnistria, al contrario, è stato impedito loro di votare erigendo barriere artificiali sui ponti sul Dnestr .