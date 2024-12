Eliambulanza si schianta contro facciata ospedale, 4 morti in Turchia

Un elisoccorso si è schiantato contro l’edificio dell’Ospedale di formazione e ricerca nel distretto di Mentese, a Mugla, nel sud-ovest della Turchia. Il bilancio è di 4 morti. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu.

L’elicottero ha colpito le vetrate superiori dell’ospedale e si è poi schiantato in un prato all’estero vuoto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, della sanità, della polizia e dell’AFAD. Ignote ancora le cause del disastro. Nell’impatto hanno perso la vita due piloti, un medico e un paramedico.

Il governatore di Mugla Idris Akbıyık ha affermato nella sua dichiarazione che l’eliambulanza del Ministero della Salute, decollato di fronte all’ospedale di formazione e ricerca di Muğla nel distretto di Kötekli nel distretto di Menşete intorno alle 10.06, ora turca, si è schiantato contro il 4° piano dell’ospedale durante le fasi dell’atterraggio. Il mezzo era decollato da Antalya, a circa 200 km in linea d’aria dal luogo dell’incidente.

Messaggio di cordoglio del presidente Erdogan

Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha espresso le sue condoglianze per i due piloti, un medico e il personale medico che hanno perso la vita nello schianto dell’elicottero dell’ambulanza contro l’ospedale di Muğla.

Nella sua dichiarazione sul suo account sui social media, Erdogan ha detto: “La notizia che 4 dei nostri fratelli hanno perso la vita a seguito dello schianto di un’ambulanza in elicottero affiliata al nostro Ministero della Salute a Muğla ci ha spezzato il cuore. Prego per la misericordia di Dio per le vittime; esprimo le mie condoglianze alle loro famiglie, ai colleghi e a tutta la nostra comunità sanitaria”, ha detto.