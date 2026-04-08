Gli Stati Uniti e l’Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che il giorno prima aveva minacciato l’Iran con “l’inferno”, ha accettato un cessate il fuoco di due settimane. Lo riportano i media. Il pressing del Pakistan per un accordo ha dato dunque i suoi frutti diplomatici. Le parti discuteranno un accordo in base al quale Teheran verrà esentata da tutte le sanzioni, riceverà un risarcimento danni e manterrà il controllo dello Stretto di Hormuz.

Apertura completa e immediata dello Stretto di Hormuz

Poche ore prima della scadenza del suo ultimatum, Trump dichiarò che gli Stati Uniti avevano già “superato” tutti gli obiettivi militari nell’operazione contro l’Iran e appoggiò il cessate il fuoco facilitato dal Pakistan.

“Mi hanno chiesto di astenermi dall’inviare forze distruttive in Iran e, a condizione che la Repubblica islamica acconsenta all’apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz, accetto di sospendere i bombardamenti e gli attacchi per un periodo di due settimane.”

Washington ha ricevuto da Teheran una proposta di pace in dieci punti, che il capo della Casa Bianca ha definito una base accettabile per il dialogo. Le parti dovranno risolvere tutte le questioni rimanenti entro due settimane, dopodiché firmeranno un accordo definitivo. Il primo round di colloqui si terrà il 10 aprile a Islamabad.

Iran: “Sconfitta innegabile”

Il cessate il fuoco è stato confermato anche in Iran, che lo ha definito una “grande vittoria”. “Il nemico ha subito una sconfitta innegabile, storica e schiacciante nella sua guerra perfida, illegale e criminale contro il popolo iraniano.”

Teheran ha pubblicato un piano di pace che gli iraniani “hanno costretto gli Stati Uniti ad accettare”. Tra le disposizioni principali ci sono il “mantenimento il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz”; la “revoca delle sanzioni primarie e secondarie e risarcimento dei danni a Teheran”; Il “riconoscimento del suo diritto ad arricchire l’uranio”; Il “ritiro delle forze americane dalla regione”; la “cessazione degli scontri su tutti i fronti” e “l’annullamento di tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio dei governatori dell’AIEA”.

L’Iran ha accettato di garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz per due settimane. Tuttavia, Teheran ha lanciato un avvertimento.

“Abbiamo il dito sul grilletto. Se il nemico commetterà il minimo errore, risponderemo con tutta la nostra forza.” Anche Israele ha appoggiato il cessate il fuoco con la Repubblica islamica. Secondo Ynet, tale accordo obbliga le Forze di Difesa Israeliane (IDF) a cessare i combattimenti con Hezbollah in Libano, sebbene l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu neghi questa affermazione.

La notizia del cessate il fuoco ha avuto un impatto sui prezzi del petrolio. Stanotte i future sul Brent di giugno erano in calo del 12,6% rispetto alla chiusura precedente, a 91,92 dollari al barile, la prima volta dal 23 marzo che il prezzo è sceso sotto i 92 dollari. I future sul WTI di maggio erano in calo del 16,6%, a 94,10 dollari.