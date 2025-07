Grave incidente stradale a Catanzaro, muoiono padre e figlia di 7 anni

Grave incidente stradale domenica a Catanzaro. Padre e figlia sono morti in uno scontro avvenuto tra due mezzi, una Golf e una Panda. Secondo le prime informazioni, vi sarebbero anche due feriti non in maniera critica.

Nel sinistro, avvenuto questo pomeriggio su via Emilia zona Sud di Catanzaro, hanno perso la vita Emanuele Scafidi, di 35 anni, e la figlia Giorgia, di appena 7 anni. Le vittime viaggiavano sulla Golf.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenute i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri.

Dopo lo scontro le vittime nella Golf sono state sbalzate fuori dal veicolo per il violentissimo impatto. L’uomo sarebbe deceduto sul colpo mentre i sanitari avrebbero tentato di rianimare la piccola, purtroppo senza successo. I feriti della Panda sono stati trasportati all’ospedale di Catanzaro.