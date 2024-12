Guterres (ONU): “A Gaza aiuti scandalosamente bloccati per volontà politica”

A Gaza “l’incubo non è causato da una crisi logistica ma dalla mancanza di volontà politica e di rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario”.

Così in un post su X il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres è tornato a denunciare la grave situazione umanitaria a Gaza dove “a fronte delle enormi necessità della popolazione gli aiuti vengono scandalosamente bloccati”.

Amid the gigantic humanitarian needs in Gaza, aid is outrageously being blocked.

The nightmare is not a crisis of logistics.

It’s a crisis of political will and of respect for fundamental principles of international humanitarian law.

— António Guterres (@antonioguterres) December 3, 2024