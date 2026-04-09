Turchia: “Il mondo deve ribellarsi ai tentativi di sabotaggio di Israele”

“È particolarmente importante che l’opinione pubblica mondiale sia preparata e in grado di rispondere in modo adeguato a possibili tentativi di sabotaggio da parte di Israele”. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, citato dall’agenzia turca Anadolu, parlando durante una conferenza stampa congiunta tenutasi dopo il suo incontro con il ministro degli Esteri siriano Asad Hassan Sheibani presso il Ministero degli Affari Esteri.

L’esponente del governo di Erdogan ha aggiunto che è necessario trarre le dovute lezioni dalle crisi che si sono verificate e che è essenziale agire con buon senso di fronte alle note azioni di Israele volte a sabotare il processo negoziale, Fidan ha dichiarato quanto segue:

“È particolarmente importante che l’opinione pubblica mondiale sia preparata e in grado di rispondere e ribellarsi in modo adeguato a potenziali tentativi di sabotaggio da parte di Israele. Inoltre, auspichiamo la creazione di una nuova architettura di sicurezza e pace nella regione, compresa la normalizzazione delle relazioni tra l’Iran e i Paesi del Golfo su basi più solide. Come Turchia, ribadisco che siamo pronti a svolgere un ruolo attivo in questo processo e a fornire tutti i contributi necessari.”

Il ministro Fidan ha dichiarato che “Israele sta estendendo il suo genocidio da Gaza al Libano”, sottolineando che ancor prima che l’inchiostro sul cessate il fuoco nella regione si asciugasse, gli attacchi israeliani in Libano, che prendono di mira indiscriminatamente bambini e civili, avevano già causato centinaia di morti e stavano precipitando la regione in una crisi umanitaria ancora più profonda.

Fidan ha affermato che porre fine all’occupazione israeliana del Libano e proteggere la popolazione civile è diventata una priorità urgente, aggiungendo: “Voglio sottolineare ancora una volta questo punto, di fondamentale importanza per la pace di tutta la nostra regione e per la stabilità globale: non si deve assolutamente permettere al governo Netanyahu di sabotare ancora una volta il cessate il fuoco e i processi negoziali avviati con grande impegno nella regione”.

Fidan ha dichiarato che i piani annunciati durante il processo di cessate il fuoco temporaneo tra Stati Uniti e Iran contenevano argomenti delicati, tra cui la sicurezza regionale e altre questioni, e ha proseguito come segue:

“Due settimane potrebbero non essere sufficienti. Se le parti sono d’accordo, il cessate il fuoco può essere esteso per un altro periodo e i negoziati possono proseguire. Il nostro desiderio e il nostro impegno saranno in questa direzione: che questi negoziati inizino in buona fede e giungano a una conclusione. Il mondo ne ha bisogno, la regione ne ha bisogno. Sia l’Iran che gli Stati Uniti sono in grado di farlo, e i paesi della regione sono pronti a dare ogni contributo costruttivo.”

“Abbiamo avuto l’opportunità di rivalutare a fondo i recenti sviluppi nella regione.”

Ricordando gli incontri molto proficui avuti a Damasco il 5 aprile con il presidente siriano Ahmed Shara e Sheibani, Fidan ha affermato che anche oggi hanno avuto l’opportunità di valutare a fondo le questioni all’ordine del giorno delle relazioni bilaterali, le modalità per promuovere ulteriormente la cooperazione e i recenti sviluppi nella regione.

Fidan ha sottolineato che la regione, che sta attraversando giornate molto calde, ha bisogno più che mai di ogni tipo di consultazione e solidarietà, e che questo, in un certo senso, obbliga la Turchia a coordinarsi maggiormente con la regione.

Fidan ha sottolineato che la Turchia considera la stabilità, la sicurezza e la pace dell’intera regione e, a tal fine, sta portando avanti con determinazione i propri sforzi intensi, in stretto coordinamento con i paesi della regione, per stabilire una stabilità duratura.

Fidan ha sottolineato che la regione ha dovuto affrontare una delle sfide più serie della sua storia recente con la guerra iniziata il 28 febbraio, e ha spiegato che, di fronte a questo conflitto, che ha avuto gravi ripercussioni a livello globale, la regione è in stretto contatto e in stretta collaborazione con i paesi vicini e i partner sotto la guida del presidente Recep Tayyip Erdoğan.

“(USA-Iran) Il cessate il fuoco dovrebbe essere esteso anche al Libano.”

Fidan ha affermato che, durante questi contatti, hanno costantemente mantenuto all’ordine del giorno l’impegno per porre fine definitivamente alla guerra e hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, dichiarando: “In questo contesto, accogliamo con grande soddisfazione il cessate il fuoco di due settimane raggiunto grazie all’iniziativa del nostro ‘fratello’ Pakistan, che sosteniamo attivamente. Ci auguriamo che il cessate il fuoco venga pienamente attuato sul campo, Libano compreso, e che il processo si evolva in una pace duratura. Sottolineiamo a tutte le parti che ciò è possibile solo attraverso il dialogo, la diplomazia e il ristabilimento della fiducia reciproca”.

Fidan ha inoltre sottolineato che è fondamentale che le parti dimostrino un atteggiamento conciliante, flessibile, paziente e costruttivo nei colloqui che inizieranno in Pakistan.

Il ministro turco ha sottolineato che uno dei pilastri fondamentali per una pace e una tranquillità durature nella regione è senza dubbio la stabilità della vicina Siria, e ha ricordato che il popolo siriano ha lottato contro la violenza e l’oppressione per 14 anni, culminando in una rivoluzione storica l’8 dicembre 2024.

Fidan ha affermato che, nel breve periodo trascorso dalla rivoluzione, i siriani hanno proceduto con pazienza e determinazione alla ricostruzione politica ed economica del loro Paese, ottenendo risultati eccezionali.

La Siria dovrebbe essere tenuta al di fuori delle ripercussioni negative della crisi nella regione.

Fidan ha sottolineato che a questo punto è chiaro che la Siria deve essere tenuta lontana dalle ripercussioni negative della crisi nella regione, e ha affermato che questo obiettivo è essenzialmente alla base dell’intensa attività diplomatica svolta di recente con la Siria.

Fidan ha sottolineato che garantire che i progressi compiuti nel processo di raggiungimento di una stabilità sostenibile in Siria non vengano compromessi è una priorità per la Turchia, e ha proseguito come segue:

“La Turchia sosterrà sempre la Siria nei suoi sforzi in questa direzione. Condividiamo le preoccupazioni e le ansie della Siria, la nostra felicità è comune e la nostra sicurezza e stabilità si completano a vicenda. In questo contesto, seguiamo da vicino il processo di integrazione in corso nel Paese. Il completamento senza interruzioni di questo processo, per il benessere della Siria e dei suoi vicini, rimane di fondamentale importanza e priorità per il nostro Paese. Nella nuova Siria non ci sarà spazio per piani e progetti che hanno esaurito la loro utilità per certi ambienti.”

Fidan ha osservato che, di fronte alle continue crisi nella regione, è una questione di buon senso per i siriani unirsi attorno a una comprensione inclusiva e concentrarsi sul progresso del Paese; a tal proposito, continueranno a sostenere il governo siriano nei suoi sforzi per instaurare una riconciliazione sociale che riunisca tutti i siriani nel quadro della cittadinanza costituzionale e per il benessere e gli interessi della Siria.

“Se non si pone fine all’espansionismo israeliano, non sarà possibile raggiungere una pace, una stabilità e una sicurezza durature in Medio Oriente.”

Mentre Fidan prosegue i suoi intensi sforzi per una pace e una stabilità durature, ha sottolineato che il principale fattore che sta trascinando la regione verso il baratro non deve essere ignorato, e ha affermato che

“La comunità internazionale deve ora comprendere chiaramente che, a meno che non si ponga fine all’espansionismo israeliano, non sarà possibile costruire una pace, una stabilità e una sicurezza durature in Medio Oriente. Bisogna fermare l’imposizione da parte di Israele della sua agenda geopolitica attraverso interventi esterni. Il governo Netanyahu continua a condannare gli abitanti di Gaza a condizioni di carestia con il pretesto della guerra, aggiunge ogni giorno un nuovo passo illegale ai suoi sforzi per eliminare la soluzione dei due Stati in Cisgiordania e limita sistematicamente la libertà di culto a Gerusalemme Est.”

Fidan ha inoltre affermato che gli sviluppi regionali non dovrebbero distogliere l’attenzione della comunità internazionale dalla Palestina, sottolineando che, nonostante il cessate il fuoco a Gaza, il popolo palestinese continua ad affrontare difficoltà nell’accesso ai beni umanitari più elementari.

Fidan ha dichiarato che Israele deve adempiere ai propri obblighi previsti dal cessate il fuoco e che le attività di ricostruzione devono iniziare senza indugio.

“La comunità internazionale deve agire contro le misure adottate da Israele per creare un fatto compiuto.”

Sottolineando la determinazione della Turchia ad adempiere alle proprie responsabilità per la ricostruzione di Gaza, Fidan ha dichiarato: “In questo periodo in cui il diritto internazionale viene calpestato, seguiamo con preoccupazione anche le azioni di Israele in Cisgiordania. È fondamentale che la comunità internazionale adotti le misure necessarie contro i tentativi di Israele di creare un fatto compiuto. In questo contesto, stiamo anche portando avanti i nostri sforzi per mobilitare la comunità internazionale insieme ai nostri partner”.

Fidan ha dichiarato di ritenere che una Siria pienamente stabile e sicura sia nell’interesse dell’intera regione e della comunità internazionale, e che nel prossimo periodo proseguiranno gli sforzi congiunti e i contatti ad alto livello con i fratelli siriani in tutti i settori e a tutti i livelli per raggiungere risultati concreti basati su questa intesa.

Fidan ha dichiarato di essere lieto di apprendere che il presidente Shara parteciperà al Forum diplomatico di Antalya, che si terrà dal 17 al 19 aprile, e ha ringraziato Sheybani e la sua delegazione.

Argomenti da discutere tra Stati Uniti e Iran

Rispondendo alle domande dei giornalisti dopo il suo discorso, Fidan ha osservato che l’unico meccanismo concreto che si potrebbe mettere in atto per fermare gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran sono i colloqui che dovrebbero iniziare l’11 aprile.

Il ministro ha dichiarato che inizialmente c’erano due posizioni diverse tra le parti riguardo alla necessità di perseguire prima un accordo completo o un cessate il fuoco, ma alla fine è stato raggiunto un accordo su un quadro preliminare, e si è deciso che gli argomenti da discutere sarebbero stati definiti durante il cessate il fuoco.

Fidan ha detto inoltre che questi colloqui sarebbero iniziati l’11 aprile e ha espresso la sua gratitudine alle autorità pakistane per gli sforzi compiuti per ottenere un cessate il fuoco.

L’esponente politico turco riferendosi al cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran, ha dichiarato: “Come sapete, ieri è stato annunciato un cessate il fuoco. Ancor prima dell’inizio dei negoziati, è sorto il primo problema. Come previsto, Israele ha sabotato tutto con un’operazione aerea su vasta scala in Libano, diversa da qualsiasi altra azione intrapresa in precedenza. Si è trattato di un’operazione aerea che ha causato la morte di un numero elevatissimo di civili. Ora, naturalmente, questi negoziati, che proseguiranno nel contesto di questa provocazione israeliana, saranno inevitabilmente difficili”.

Fidan, pur riconoscendo la delicatezza degli argomenti trattati, ha affermato: “Alcuni di questi temi sono stati spesso discussi nei precedenti colloqui tra Stati Uniti e Iran. Si era raggiunto un consenso, soprattutto sulle questioni nucleari. Tuttavia, anche in questo ambito, si possono riscontrare divergenze, in particolare per quanto riguarda l’arricchimento dell’uranio”.

Fidan ha affermato che, sebbene le questioni nucleari fossero state l’argomento principale di discussione negli incontri precedenti, potevano esserci divergenze di opinione anche su questo punto, e che altri temi, come la situazione nello Stretto di Hormuz e il futuro della sicurezza della navigazione in seguito agli attacchi da parte di Stati Uniti e Israele, erano anch’essi tra gli argomenti da discutere.

Il ministro ha ricordato che lo Stretto di Hormuz è un punto di transito che riguarda da vicino non solo i Paesi del Golfo, ma anche l’intera economia globale, e ha sottolineato che il mondo intero ne ha risentito gli effetti negativi nell’ultimo mese.

L’esponente del governo turco ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza regionale, affermando: “I Paesi della regione, Iran compreso, devono trovare un terreno comune e rivelare apertamente e in modo trasparente qualsiasi area problematica, palese o occulta, tra di loro, e risolverla. Come Turchia, abbiamo una visione regionale che abbiamo sviluppato sotto la guida del nostro Presidente (Recep Tayyip Erdoğan) negli ultimi 18-24 mesi. Stiamo esprimendo questa visione alle parti”.

Il principio di proprietà regionale della Turchia

Fidan ha affermato che i tentativi dei paesi arabi della regione di risolvere i loro problemi con l’Iran “coinvolgendo attori esterni”, e gli sforzi dell’Iran per espandere la propria influenza nella regione attraverso elementi per procura, hanno storicamente causato gravi tensioni. Ha aggiunto che la Turchia, basandosi sul principio di appartenenza regionale, considera fondamentale un meccanismo in cui tutti rispettino la sovranità e l’integrità territoriale altrui e promuovano la cooperazione in settori quali la sicurezza e lo sviluppo.

Fidan ha sottolineato che la Turchia avrebbe compiuto ulteriori passi in tal senso se non fossero iniziate le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, affermando: “La regione è stanca di guerre, occupazioni, terrorismo e guerre civili; la regione è stanca di spargimenti di sangue. Prima di tutto, i musulmani e le popolazioni della regione hanno bisogno di vivere insieme in pace e armonia. In seguito, occorre adottare le misure necessarie nell’ambito della diplomazia internazionale, insieme agli attori internazionali, riguardo all’espansionismo di Israele. La regione ha bisogno di porre fine alle sue divisioni interne”.

Fidan ha osservato che anche i paesi al di fuori della regione stavano mostrando grande interesse per i colloqui di pace, e ha proseguito come segue:

“In sostanza, ciò che vediamo qui è che, come ho già affermato in diverse occasioni, è diventato uno dei pochi temi su cui il mondo ha raggiunto un consenso: questa guerra deve essere fermata e iniziarla è stato un errore. Ora c’è un consenso internazionale sul fatto che gli attacchi contro l’Iran siano stati un errore. Ma ovviamente, questo non trova molta espressione nei forum internazionali. C’è un consenso. Stiamo francamente consigliando ai nostri amici di usare questo consenso come base per sostenere i colloqui diplomatici che stanno per iniziare.”

Fidan ha affermato che gli attacchi di Israele contro il Libano sono stati “una chiara provocazione”, sottolineando che sia gli Stati Uniti che la comunità internazionale dovrebbero reagire con molta serietà.

Ciò che sta accadendo a Gaza non deve essere messo in secondo piano.

Mentre Stati Uniti e Israele continuano i loro attacchi contro l’Iran, Fidan ha sottolineato che l’opinione pubblica mondiale non dovrebbe distogliere l’attenzione da ciò che sta accadendo a Gaza, affermando: “Perché nel momento in cui lo fate, si attiva il meccanismo di sfruttamento di Israele”.

Fidan ha dichiarato che, in qualità di mediatori nel Piano di pace per Gaza, hanno iniziato a lavorare all’attuazione degli obblighi assegnati alle parti nella prima fase e che il neo-costituito Comitato per la pace di Gaza sta attualmente svolgendo un ruolo attivo.

Ricordando la visita della delegazione di Hamas in Turchia il 31 marzo, Fidan ha osservato quanto segue:

“Ci sono alcuni problemi nell’attuazione della prima fase. Hamas ha in gran parte rispettato la sua parte. Tuttavia, ci sono prove e riscontri che indicano che Israele non ha mantenuto alcune promesse relative alla prima fase. Hamas giustamente insiste sul fatto che le cose non fatte da Israele nella prima fase debbano essere realizzate prima di passare alla seconda. Quali sono queste cose? Naturalmente, sono molte. Innanzitutto, gli aiuti umanitari non sono stati consegnati come promesso o come stabilito nell’accordo. In secondo luogo, la politica relativa al trasferimento dei pazienti e al mantenimento dell’apertura dei valichi di frontiera, in particolare quello di Rafah, non è ancora stata stabilizzata. D’altra parte, ci sono questioni irrisolte della prima fase, come il fatto che il team di gestione tecnica di 15 membri, composto da gazawi, non è ancora entrato a Gaza e non ha assunto l’amministrazione.”

Fidan ha dichiarato che le delegazioni stanno attualmente lavorando per incontrarsi nuovamente al Cairo per un secondo ciclo di colloqui, aggiungendo: “Non abbiamo perso la speranza nella diplomazia e nel dialogo. Stiamo concentrando tutti i nostri sforzi in questo ambito. Stiamo coordinando questo lavoro con tutti i nostri partner. Ci sono provocazioni di ogni genere, coercizione e ostruzionismo, ma noi continueremo con tenacia ad avanzare su questa strada”.