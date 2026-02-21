Incidente tra un Tir e un’auto sulla statale 18, muore un poliziotto

Un uomo di 54 anni è morto nell’impatto tra la sua auto e un tir. Il grave incidente è successo stanotte sulla statale 18, nel territorio di Falerna, centro costiero tirrenico tra le province di Catanzaro e Cosenza.

Per cause da accertare l’autoarticolato e la vettura si sono scontrati fra loro. Il conducente a bordo dell’auto e deceduto sul colpo ed è stato necessario che i vigili del fuoco intervenuti sul posto lo estraessero dalle lamiere. Ferito lievemente il conducente del mezzo pesante, trasportato comunque in ospedale.

La vittima, classe 1973, si chiamava Giuseppe Spizzirri – di Nocera Terinese, ma residente a Falerna -, ed era un poliziotto in servizio alla Polizia di frontiera all’aeroporto di Lamezia Terme.

A causa dell’impatto, la statale 18 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni sino al termine delle operazioni di soccorso, fino all’alba.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Carabinieri, il medico legale per gli adempimenti di competenza ed inoltre il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.