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Iran, i raid di Usa e Israele distruggono una sinagoga. Morti e feriti

Redazione

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Una sinagoga nel centro di Teheran è stata completamente distrutta nel corso di un attacco degli Stati Uniti e di Israele. Secondo l’agenzia di stampa iraniana Mehr, l’attacco avvenuto nelle prime ore del mattino ha inflitto gravi danni alla sinagoga e ha parzialmente danneggiato alcune case vicine nella zona residenziale di via Rafinia a Teheran.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. “Secondo le prime informazioni, la sinagoga Rafi-Nia è stata completamente distrutta negli attacchi di questa mattina”, ha scritto, secondo quanto riporta la Afp, il quotidiano Shargh. Gli attacchi di Usa-Israele hanno causato la morte di oltre una dozzina di persone.

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