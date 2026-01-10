Le forze militari russe hanno colpito gli impianti energetici che riforniscono il complesso militare-industriale ucraino, ha riferito il Ministero della Difesa citato da Ria Novosti.

“L’aviazione tattica e operativa, i veicoli aerei d’attacco senza pilota, le forze missilistiche e l’artiglieria dei gruppi di truppe hanno inflitto ingenti danni alle infrastrutture energetiche che supportano il funzionamento del complesso militare-industriale dell’Ucraina”, si legge nella dichiarazione.

I combattenti russi hanno attaccato anche depositi di carburante e punti di dispiegamento temporanei delle forze armate ucraine e dei mercenari stranieri in 153 distretti, ha chiarito il dipartimento.

In totale, dall’inizio del Distretto militare centrale, le perdite del nemico ammontano a 670 aerei, 283 elicotteri, 108.276 droni, 645 sistemi di difesa aerea, 27.042 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 1.637 veicoli da combattimento MLRS, 32.484 pezzi di artiglieria da campagna e mortai e 51.345 unità di veicoli militari speciali.

L’attacco, portato a temine anche con l’uso dei potenti missili “Oreshnik”, secondo molti media sarebbe una diretta conseguenza dell’attacco con droni ucraini verso la residenza del presidente Vladimir Putin.

Medvedev ha pubblicato il filmato dell’attacco di Oreshnik.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha diffuso il filmato dell’attacco di gennaio sull’Ucraina occidentale, che includeva l’uso del sistema Oreshnik, come monito agli “idioti europei al potere” che promuovono l’idea di schierare truppe NATO ed europee in Ucraina.

“In definitiva, gli idioti europei al potere vogliono la guerra in Europa . È stato detto mille volte: la Russia non accetterà truppe europee o NATO in Ucraina, ma no, ‘Micron’ (il presidente francese Emmanuel Macron, ndr) continua a diffondere queste patetiche assurdità. Bene, allora diciamocelo. Questo è quello che vi aspetta”, ha scritto Medvedev sul social network X , allegando le riprese delle telecamere di sorveglianza degli attacchi di Oreshnik.